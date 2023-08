Velvet Insane: drittes Album „High Heeled Monster“ ist erschienen

Schwedens authentischste Glamrock-Band ist endlich zurück mit ihrem dritten Album High Heeled Monster, das heute über Wild Kingdom Records (Sound Pollution Distribution) erschienen ist.

Dies ist zweifellos das bisher aufwändigste und vollständigste Album der Band – randvoll mit lebensbejahendem Glamrock. Alle elf Songs sind mit ihren großartigen Refrains und gut geschriebenen Melodien potenzielle Stadionhits. Kraftvolle, gänsehauterzeugende Balladen und energiegeladener Rock’n’Roll in einer perfekten Mischung, alles produziert und aufgenommen von Tomas Skogsberg in den legendären Sunlight Studios. Das Album kann auch mit Gastmusikern wie Dregen (Backyard Babies, The Hellacopters), Chips Kiesbye (Sator) und Bonni Pontén (Asta Kask) aufwarten. Wer Bands wie Kiss, Slade, New York Dolls und Sweet mag, wird High Heeled Monster lieben!

High Heeled Monster – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Bamalama Breakout

2. Boogie Star

3. Damage Control

4. Sweet As It Can Be

5. Don´t Let The Poor Boy Down

6. Looking For A Rock (About To Roll)

7. Jemmy

8. Hardest Of Hearts

9. Runaway Bride

10. Act Together

11. Saturday Night Till´ Sunday Morning (Feat: Dregen, Chips Kiesbye + Bonni Pontén)

Mehr Infos zu Velvet Insane bekommt ihr hier:

Velvet Insane online:

