The Mobiles Homes: Single „The Last Third“ aus dem kommenden Album „Tristesse“ veröffentlicht

Die zweite Single The Last Third aus dem kommenden Album Tristesse hat endlich das Licht der Welt erblickt. Mit einer Prise Melancholie und der Erkenntnis, dass alles zu einem Ende kommt, ist The Mobiles Homes ein exzellentes elektronisches Stück Musik gelungen.

Hans Erkendahl sagt dazu:

„Single Nummer zwei handelt von der Treppe des Lebens, die für uns in der Band nach unten führt. Also das letzte Drittel, eine ziemlich traurige Tatsache, aber wie gesagt, eine Tatsache. Der Song selbst ist ein schöner elektronischer Smash-Hit.“

Und ein Video gibt es natürlich (hier) auch dazu:

Nur zum Hören hier:

https://orcd.co/the-last-third

The Mobiles Homes online:

https://www.facebook.com/themobilehomes/