Velvet Insane: feiern ihr 10-jähriges Bestehen und veröffentlichen eine neue Single aus ihrem kommenden Album „High Heeled Monster“

Die energiegeladene Band Velvet Insane hat sich zu einer echten Größe in der schwedischen und internationalen Rockszene entwickelt. Hartes Touren, eine unendliche Antriebskraft, Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und vieles mehr:

Vor 10 Jahren wurde die Band gegründet, als Gitarrist Jesper Lindgren zum ersten Mal Sänger Jonas Eriksson traf und die Pläne für eine überdrehte Glamrock-Band in die Tat umgesetzt wurden.

Dieses 10-jährige Jubiläum wird mit einer neuen Single aus dem kommenden Album High Heeled Monster gefeiert. Die Single Sweet As It Can Be ist ein schwungvoller Partysong mit allen Zutaten, die eine Hymne von Velvet Insane ausmacht.

„Der Song ist wir und alles, was wir sind. 100% sowohl im Text als auch in der Musik. Das ist einer meiner persönlichen Favoriten auf dem Album: Der Text, das kraftvolle Saxofon-Solo, der mitreißende Refrain, die twangigen Gitarren. Es ist ein großartiger Song, um 10 Jahre zusammenzufassen.“ – Jesper Lindgren

Und hier geht’s zum Song: https://orcd.co/sweet-as-it-can-be

https://www.facebook.com/velvetinsane