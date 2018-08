Jared Hart (New Jersey/USA)

13.09.18 GER-Höxter, Tonenburg

14.09.18 GER-Trier, Tuchfabrik

15.09.18 GER-Braunschweig, B58

16.09.18 GER-Berlin, Monarch

17.09.18 GER-Hannover, Lux

18.09.18 GER-Jena, Cafe Wagner

19.09.18 GER-Leipzig, Werk

20.09.18 GER-Köln, Theater “Die Wohngemeinschaft“

21.09.18 GER-Bochum, Die Trompete

22.09.18 GER-Göttingen, Nörgelbuff

23.09.18 GER-Hamburg, Astra Stube

26.09.18 UK-Edinburgh, Bannermann´s

27.09.18 UK-Glasgow, Broadcast

28.09.18 UK-Dumfries, The Venue

29.09.18 UK-Manchester, The Peer Hat

30.09.18 UK- Peterborough, The Ostrich Inn

01.10.18 UK-Brighton, Prince Albert

02.10.18 UK-London, Water Into Beer

Wolves & Wolves & Wolves & Wolves (Salem/USA)

31.08.2018 GER-Marl, AJZ Hagenbusch

01.09.2018 GER-Primstal, Primsrock

02.09.2018 GER-Darmstadt, Oettinger Villa

03.09.2018 CH-Zürich, Dynamo

04.09.2018

05.09.2018 CZ-Prague, Cafe Na Pul Cesty

06.09.2018 Erfurt, AJZ

07.09.2018 Leisning, Back To The Roots Fest

08.09.2018 Detten, Detten Rock Fest

09.09.2018 Travelday

10.09.2018 UK-London, New Cross Inn

11.09.2018 UK-Dundee, Conroy’s Basement

12.09.2018 UK-Gateshead, Black Bull

13.09.2018 UK-

14.09.2018 B-Bearded Punk Festival with The Penske File

15.09.2018 GER-Ibbenbühren, JKZ Scheune

16.09.2018 GER-Osnabrück, tba

17.09.2018 GER-Hamburg, Hafenklang with Penske File

18.09.2018 GER-Braunschweig, Klaue with Penske File

19.09.2018 GER-Göttingen, tba

20.09.2018 GER-Bremen, Titus Skate Shop

21.09.2018 NL-Vlaardingen, De Koepoekfabriek with The Penske File

22.09.2018 GER-Jüchen, Open Air am Skatepark

The Penske File (Burlington/Canada)

13.09.2018 GER-Münster, Baracke

14.09.2018 B-Bearded PunkFest

15.09.2018 B-Fiesta City Fest

16.09.2018 GER-Osnabrück, tba

17.09.2018 GER-Hamburg, Hafenklang Goldener Salon with 4xWolves

18.09.2018 GER-Braunschweig, Klaue

19.09.2018 GER-Wermelskirchen, AJZ Bahndamm

20.09.2018 GER-Neunkirchen, Stummsche Reithalle

21.09.2018 NL-Vlaardingen, De Kroepoekenfabriek with 4xWolves

22.09.2018 UK-PLeeds, Temple Of Boom

23.09.2018 UK-Manchester, Gullivers

24.09.2018 UK-tba

25.09.2018 UK-London, New Cross Inn

26.09.2018 UK-Bristol, tba

27.09.2018 F -Rouen, 3 Pieces

28.09.2018 F – Poitiers, tba

29.09.2018 F – Tours, Le Foundre

30.09.2018 Travelday

01.10.2018 CH-Zürich, Dynamo

02.10.2018 GER-Aulendorf, Irreal

03.10.2018 CH-Rorschach, Treppenhaus

04.10.2018 IT-Turin, Blah Blah

05.10.2018 IT-Milan, Eterotopia

06.10.2018 IT-Mantua, Arca Dallo

07.10 2018 CH-Neuchatal, Plan A3

08.10.2018 GER-München, Import/Export

09.10.2018 GER-Dresden, tba

