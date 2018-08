Das Warten hat ein Ende. Forever Warriors, Forever United, das mit Hochspannung erwartete neue Studioalbum von Doro, ist weltweit via Nuclear Blast erschienen!

Die Metalqueen beschert der (Rock-)Welt 25 (!) brandheiße neue Songs und ihr erstes Doppelalbum überhaupt.

Obwohl: Forever Warriors, Forever United ist mehr als ein reines Doppelalbum – es sind gleich zwei neue Doro Alben in Einem – die am 17. August 2018 als hochwertiges 2CD-Set und in edlen Boxsets und Vinyl-Formaten erschienen.

Bei Forever Warriors präsentiert sich Doro als wilde Kämpferin. Hört euch Songs wie Bastardos oder die erste Single All For Metal (VÖ: 08.06.) an. Und dann schnallt euch fest für If I Can´t Have You…, das Duett mit Amon Amarth Shouter Johan Hegg. Dieser Kracher besitzt eine brachiale Urgewalt, die einen glatt umhaut. So hat man Doro noch nie zuvor gehört!!!

Forever United indes besticht mit der sehr gefühlvollen Seite von Doro, für die natürlich auch Themen wie Freundschaft, Liebe und tiefe Verbundenheit im Vordergrund stehen. Exemplarisch ist hier die Lemmy-Hymne Living Life To The Fullest, Heartbroken oder It Cuts So Deep, mit der Doro ein weiterer Über-Hit gelungen ist!

Das brandneue, wunderschöne Video (mit Impressionen vom Konzert in der Metal Church, Wacken) dazu gibt es – als besonderes Bonbon anlässlich des Album VÖs – hier.

Trefft Doro außerdem bei folgenden Autogrammstunden:

20.08 – Köln Saturn (12 Uhr) + Düsseldorf Saturn (18:00 Uhr)

21.08 – Hamburg Saturn (17 Uhr)

22.08 – Bremen Media Markt (17 Uhr)

„Wir sind in den vergangenen Jahren sehr intensiv getourt, haben so viele Eindrücke gesammelt und so viele tolle Leute kennengelernt. Das hat mich unheimlich inspiriert“, erklärt Doro. „Die Songs und Ideen sprudelten förmlich heraus. Das hörte selbst im Studio nicht auf. Aus über 50 Songideen, hatten wir schnell 14 albumreife Songs, dann plötzlich 20 und am Ende waren es 24 bevor ich in der letzten Studiowoche auch unbedingt noch Caruso aufnehmen wollte.“

Folgerichtig präsentiert Doro ihren Fans mit Forever Warriors, Forever United hier auf einen Schlag also gleich zwei neue Alben – mit 19 regulären Tracks und sechs Bonussongs voller Überraschungen.

Den Auftakt zu diesem einzigartigen Songwriting-Marathon bildete im Januar 2016 der Track Living Life To The Fullest. Doro: „Ich saß im Flieger auf dem Weg zu Lemmys Beerdigung, da kamen mir die Melodie und der Text in den Sinn. Lemmy war mir immer unheimlich wichtig. Danach ging´s wie entfesselt es weiter. Sobald eine Songidee ausgereift war, begab ich mich – zwischen den ganzen Gigs und Tourneen – ins Studio, um den frischen Wind und die Live-Energie der Songs einzufangen.“

Auf diese Art entstanden 25 Songs und zwei fantastische Alben, die Doro in all ihren vielen, wunderbaren, abwechslungsreichen Facetten zeigt. Forever Warriors, Forever United – ein weiter Meilenstein in Doros großer Karriere. Oder – mit den Worten eines Rock-Journalisten nach dem ersten Anhören der 2 CDs: „Hit auf Hit, Schlag auf Schlag!“

Rund um den Veröffentlichungs-Termin wird Doro noch bei einigen deutschen TV-Talkshows zu sehen sein:

24.08.18: NDR – „Talk Show“

28.08.18: RBB – „Zibb“

Auf die großartige Hymne All For Metal folgt mit Lift Me Up der nächste Hit, der die Vorfreude auf das neue Killer-Album von Doro nur noch weiter steigert!

Forever Warriors, Forever United wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

DIGI Slipcase (Forever Warriors+Forever United)

2LP (black (Forever Warriors) in gatefold)

2LP (black (Forever United) in gatefold)

Media Markt/Saturn ONLY 2LP (red (Forever Warriors) in gatefold)

Media Markt/Saturn ONLY 2LP (blue (Forever United) in gatefold)

NB MAILORDER ONLY 2LP+2CD (framed gold vinyl)

Retail BOX (incl. 2 Digipaks, 2x2LP (1.violet/2.green) in gatefold, 2 poster flags, pin, plectrum)

NB MAILORDER ONLY BOX (incl. 2 Digipaks, 2x2LP (silver) in gatefold, 2 poster flags, pin, plectrum + signed photo card & bag)

Bestellt Forever Warriors, Forever United hier vor.

Hier könnt ihr Euch das Album schon vorab auf Spotify sichern.

Tracklists:

Forever Warriors

01. All For Metal

02. Bastardos

03. If I Can’t Have You – No One Will

04. Soldier Of Metal

05. Turn It Up

06. Blood, Sweat And Rock ‘n’ Roll

07. Don’t Break My Heart Again

08. Love’s Gone To Hell

09. Freunde Fürs Leben

10. Backstage To Heaven

Bonus Songs:

11. Be Strong

12. Black Ballad

13. Bring My Hero Back Home Again

Forever United

01. Résistance

02. Lift Me Up

03. Heartbroken

04. It Cuts So Deep

05. Love Is A Sin

06. Living Life To The Fullest

07. 1000 Years

08. Fight Through The Fire

09. Lost In The Ozone

Bonus Songs:

10. Caruso

11. Tra Como E Coriovallum (instrumental)

12. Metal Is My Alcohol

Doro live:

Festivalshows 2018:

31.08. D Dormagen – Zons rockt

01.09. D Hartenholm – Werner Rennen

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

Im November wird Doro bei drei Shows als Special Guest von Saxons Thunderbolt Tour Pt. 3 – 2018 dabei sein:

w/ Wayward Sons

08.11. UK Bath – Forum

10.11. UK Nottingham – Royal Concert Hall

11.11. UK Newcastle – City Hall

Nach diesen drei Special-Guest-Shows mit Saxon werden Doro mit ihrem neuen Superalbum Forever Warriors, Forever United im Gepäck zur Feier des 35-jährigen Bühnenjubiläums im Herbst auf große Welt-Tournee gehen. Ab dem 16. November 2018 ist Doro in Deutschland und Österreich zu sehen und ab dem 8. März 2019 dann endlich auch im übrigen Europa! Das sind die bisher bestätigten Termine:

European Tour 2018/19

w/ Special Guests – präsentiert von: Metal Hammer, Radio Bob, Slam Magazine, Musix, Metaltix, Rock Antenne

2018

16.11. D Bremen – Aladin

17.11. D Hamburg – Große Freiheit 36

18.11. D Berlin – Astra Kulturhaus

20.11. D Görlitz – Kulturbrauerei

21.11. A Wien – Simm City

23.11. D Memmingen – Kaminwerk

24.11. D Stuttgart – Im Wizemann

25.11. D Saarbrücken – Garage

27.11. D Frankfurt – Batschkapp

28.11. D Erfurt – Stadtgarten

30.11. D Köln – Live Music Hall

01.12. D Bochum – Zeche *SOLD OUT*

02.12. D Bochum – Zeche -Extrashow-

2019

08.03. B Kortrijk – De Kreun

09.03. F Straßburg – La Laiterie

10.03. F Vauréal – Le Forum

12.03. UK Manchester – Rebellion

13.03. UK London – Camden Underworld

15.03. E Pamplona – Totem

16.03. E Madrid – Mon

17.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

22.03. D München – Backstage

23.03. D Nürnberg – Löwensaal

24.03. D Speyer – Halle 101

Weitere weltweite Tourdaten folgen in Kürze!

