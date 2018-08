Itchy: veröffentlichen Remix und Video zu ‚Stuck With The Devil‘

Die Punkrock-Helden Itchy aus Eislingen/Fils haben den Remix von Grossstadtgeflüster und das dazugehörige brandneue Musikvideo zu ihrem Song Stuck With The Devil veröffentlicht. Die Originalversion des Songs stammt vom aktuellen Album, All We Know, das im Juli 2017 via Arising Empire erschienen ist.

Schaut euch Stuck With The Devil [Grossstadtgeflüster Remix] jetzt hier an.

Holt euch den Song digital hier.

Holt euch All We Know hier.

Itchy on Tour 2018:

04.10.2018 Linz (AT), Posthof

05.10.2018 Salzburg (AT), Rockhouse

06.10.2018 Graz (AT), PPC

11.10.2018 St. Gallen (CH), Grabenhalle

12.10.2018 Solothurn (CH), Kofmehl

13.10.2018 Chur (CH), Palazzo Beat Club

22.12.2018 Ulm, Roxy (Jahresabschlussshow)

Mehr zu Itchy und ihrem aktuellen Album All We Know:

Black: https://youtu.be/nqeayrhtTKE

Fall Apart: https://youtu.be/uBB8zAJH6VE

Keep It Real: https://youtu.be/ceSQi7Etkz0

Nothing: https://youtu.be/2QDEF6s4iOw

The Sea: https://youtu.be/OlnbLm-Dr5s

Zusammen mit der internationalen Meeresschutzorganisation OceanCare unterstützen Itchy die Kampagne I Care, die das Ziel hat die Menge an Einwegplastik im Alltag zu reduzieren und die Vermüllung der Meere zu stoppen. Alle weiteren Informationen dazu gibt es hier.

Itchy sind:

Sibbi | Gesang, Gitarre

Panzer | Gesang, Bass

Max | Schlagzeug

Weitere Infos:

Homepage: www.itchyofficial.de

Facebook: www.facebook.com/itchyofficial1

Instagram: https://www.instagram.com/itchyofficial1/

