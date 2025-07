Jock McDonald: Frontmann von The Bollock Brothers bei tragischem Badeunfall verstorben (RIP)

Jock McDonald (bürgerlicher Name: Patrick Joseph O’Donnell), Frontmann und Sänger der Kultband The Bollock Brothers, ist am 26. Juli in seiner irischen Heimat bei einem tragischen Badeunfall ums Leben gekommen. Er wurde 69 Jahre alt.

Seit Ende der Siebziger in der Punkszene in London tätig und persönlich mit Johnny Rotten (Sex Pistols, PIL) bekannt, gründete Jock McDonald 1979 die Bollock Brothers, deren zeitweiliges Mitglied Johnny Rottens jüngerer Bruder Jimmy Lydon war. Ursprünglich aus dem Elektropunk kommend, entwickelt sich die Musik der Bollock Brothers zu einer eigenwilligen Mischung aus Rockmusik und Synthiepop, die stark durch Jock McDonalds unverwechselbaren Sprechgesang geprägt war. Ihre Coverversion des Alex Harvey-Songs Faith Healer machte die Bollock Brothers bekannt.