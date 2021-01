Johan Kihlberg’s Impera: “Spirit of Alchemy” erscheint am 09.04. bei Metalville Records

Johan Kihlberg’s Impera sind zurück mit ihrem bisher härtesten Album. Spirit Of Alchemy erscheint am 09.04.2021 bei Metalville Records (Rough Trade).

Johan Kihlberg’s Impera ist die Idee des in Stockholm geborenen Schlagzeugers Johan Kihlberg, der die Band 2011 gründete. Zuvor war er bereits über 30 Jahre lang im Musikgeschäft tätig und arbeitete gemeinsam mit Mitgliedern von legendären Acts wie Kiss, Thin Lizzy, Europe, Rainbow und Mötley Crüe. Nach fünf Impera Veröffentlichungen, darunter der Original Soundtrack für den Kurzfilm The Rage, beschloss Mastermind Kihlberg, dass es an der Zeit war, die Musik in eine härtere Richtung zu lenken.

Bereits alle Alben zuvor waren einzigartig in der Art und Weise wie Kihlberg seine Freunde aus der internationalen Rock- und Metal Community zusammen brachte, um den Songs die nötige Magie zu verleihen.

Auf Spirit Of Alchemy sind es nun keine Geringeren wie Bassist John Levén (Europe) und der renommierte Schlagzeuger Snowy Shaw (King Diamond, Mercyful Fate, Sabaton). Der kraftvolle Gesang wird von Jonny Lindkvist von Nocturnal Rites beigesteuert, während Lars Chriss von Lion’s Share erneut die Gitarrenparts einspielte.

Spirit Of Alchemy ist ein Album voller Entschlossenheit. Das Metal Riffing in Songs wie dem Up Tempo Rocker All About You oder das Gitarren Picking, das das eindringliche When Souls Collide einleitet, schaffen es gleichzeitig klassisch und futuristisch zu klingen. Obwohl Johan Kihlberg’s Impera’s neues Werk in den härteren Gefilden des Rock verwurzelt ist, scheint Kihlbergs lebenslange Leidenschaft für atmosphärische Filmmusik im epischen Finale von Battle dennoch einmal mehr durch.

Quelle: Flying Dolphin Entertainment UG