John Diva & The Rockets Of Love: neues Album „The Big Easy“ erscheint am 17.03.2022

„Remember 80-something — we never seemed to miss a thing“. Schon die ersten Zeilen des neuen John-Diva-Songs Back In The Days vermitteln, für welches Gefühl die Band steht. Spandex-Hosen, jugendlicher Leichtsinn, Partystimmung und volle Batterien im Walkman: John Diva & The Rockets Of Love holen die sorglosen Momente der 80er in die Gegenwart und lassen sie klingen wie den neuen heißen Scheiß.

Mit ihrem Debütalbum Mama Said Rock Is Dead eroberte die Gruppe 2019 aus dem Stand Platz 24 der Albumcharts. Mit dem Nachfolger American Amadeus loteten die fünf US-Deutschen die Grenzen des Glam Metal aus und landeten damit ebenfalls einen vollen Erfolg in den Charts. Ausverkaufte Tourneen, extravagante Videoclips, Auftritte in Wacken und weit darüber hinaus: Das knallbunte Piratenschiff John Diva & The Rockets Of Love feuert Konfetti aus allen Kanonen und schenkt der komplizierten Welt mit ihrem sonnengebräunten 80s-Rock ein wenig Leichtigkeit. Das gilt auch für ihr drittes Album The Big Easy, mit dem sich die fünf Rocker am 17. März 2023 via Steamhammer/SPV zurückmelden.

Der Name der Platte ist Programm: „Wir wollten ein Album aufnehmen, das nach Capri-Sonne klingt“, erklärt Gitarrist Snake Rocket den Entstehungsprozess von The Big Easy. „Außerdem haben wir großen Wert darauf gelegt, dass das Album als Album gedacht ist und nicht so klingt, als hätten wir ein Intro und elf Songs hintereinander gezimmert. Die Platte funktioniert in genau dieser Reihenfolge.“ Nur sechs Monate brauchte die Band von der ersten Song-Idee bis zum fertigen Album. Noch nie klangen John Diva & The Rockets Of Love stärker nach einer Einheit — noch nie schwitzte die Gruppe so viel Freude und kalifornischen Sonnenschein aus allen Poren.

John Diva & The Rockets Of Love stehen für fette Partys, leidenschaftliche Bühnenshows, aber auch für liberale Botschaften in ihren Lyrics. Bullshit? Fehlanzeige. So erteilen die fünf Musiker dem Genre-üblichen Sexismus in ihren Texten eine klare Abfuhr, zum Beispiel in Songs wie Boys Don’t Play With Dolls. „Bei uns ist jeder willkommen und wird wertgeschätzt“, stellt Frontmann John Diva klar. Gut so. Denn wir können wohl alle ein bisschen Sorglosigkeit gebrauchen.

The Big Easy Tracklist:

1. California Rhapsody

2. The Big Easy

3. God Made Radio

4. Runaway Train

5. Thunder

6. Believe

7. Back In The Days

8. Hit And Run

9. Boys Don’t Play With Dolls

10. The Limit Is The Sky

11. Capri Style

12. Wild At Heart

Das neue Album The Big Easy erscheint am 17. März 2023 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, LP Gatefold Version, limitiertes Box Set, CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://JohnDiva.lnk.to/TheBigEasy

John Diva & The Rockets Of Love live 2023

17.03. Dortmund – FZW (Album Release Show)

18.03. Aschaffenburg – Colos-Saal

24.03. Memmingen – Kaminwerk

25.03. München – Backstage

08.04. Hamburg – Bahnhof Pauli

14.04. Nürnberg – Hirsch

15.04. Heidenheim – Lokschuppen

22.04. Herford – X

28.04. Hannover – Musikzentrum

29.04. Brilon – Bürgerzentrum

05.05. Köln – Gloria

06.05. Koblenz – Cafe Hahn

12.05. CH-Boswil – Chillout

13.05. CH-Buchs – Krempel

19.05. Heide – Stadttheater

20.05. Kiel – Die Pumpe

Tickets unter: https://tickets.johndiva.com/tickets

„Hair Metal with a sleazy attitude. Your mom wouldn’t like it.“ Was das genau bedeutet, beantwortet gleich das erste Video zum neuen Song God Made Radio: