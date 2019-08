Kadavar: Tiger spricht im ersten Albumtrailer über den Bau ihres eigenen Studios sowie die Aufnahmen für »For The Dead Travel Fast«

Die Berliner Rock-Chefs Kadavar haben vor wenigen Wochen ein Musikvideo zu The Devil’s Master, der ersten Single ihrer kommenden Platte For The Dead Travel Fast, die am 11. Oktober 2019 via Nuclear Blast auf den Markt kommen wird, veröffentlicht. Um ihren Fans einen Einblick in die Entstehung des Werks zu bieten, hat das Trio heute den ersten Trailer online gestellt, in dem Schlagzeuger Tiger über den Bau ihres eigenen Studios sowie den Aufnahmeprozess für das Album spricht.

Bestellt For The Dead Travel Fast und/oder passendes Merch hier vor.

Bestellt digital vor, um The Devil’s Master sofort zu erhalten (nur via amazon und iTunes!) oder sichert euch das Album schon jetzt via Spotify, Apple Music oder Deezer: https://nblast.de/KADAVARftdtfPreSave

Schaut euch das Musikvideo zu The Devil’s Master hier an.

Holt euch oder streamt den Song hier: http://nblast.de/KadavarTheDevilsMaster

Hört euch The Devil’s Master in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

For The Dead Travel Fast – Tracklist:

01. The End

02. The Devil’s Master

03. Evil Forces

04. Children Of The Night

05. Dancing With The Dead

06. Poison

07. Demons In My Mind

08. Saturnales

09. Long Forgotten Song

Das Album erscheint in verschiedenen Formaten:

– Limitiertes Box-Set inkl. limitiertem Tri-Colored Vinyl, limitiertem Tri-Colored Bonus Vinyl mit 4 bislang unveröffentlichten Songs, CD/Blu-Ray Digi (inkl. der Kadavar & The Cosmic Riders Of The Black Sun Live-Show in Berlin 2019), Poster, signierter Fotokarte, Patch, Sticker

– CD/Blu-Ray Digi (inkl. der Kadavar & The Cosmic Riders Of The Black Sun Live-Show in Berlin 2019)

– Vinyl (schwarz, beige, bi-color, zinkfarben)

Kadavar live:

24.08. USA Portland, OR – Star Theater (w/ Blackwater Holylight)

12.10. NL Amsterdam – Last Night On Earth

For The Dead Travel Fast – European Tour 2019

w/ Hällas

06.11. DK Lopenhagen – Pumpehuset

07.11. N Oslo – Blå*

08.11. S Göteborg – Brewhouse

09.11. S Stockholm – Debaser

10.11. D Hannover – Capitol**

12.11. F Lyon – CCO Villeurbanne***

13.11. F Nantes – Stereolux***

14.11. F Paris – Alhambra***

15.11. F Bordeaux – BT59***

16.11. E Madrid – Mon***

17.11. E Barcelona – Razzmatazz 2***

19.11. F Straßburg – La Laiterie

20.11. D Wiesbaden – Schlachthof**

21.11. D Nürnberg – Hirsch**

22.11. D München – Backstage (Werk)**

23.11. A Wien – Arena**

24.11. D Dresden – Beatpol**

25.11. B Brüssel – Orangerie at Botanique**

27.11. D Stuttgart – LKA Longhorn**

28.11. D Köln – Essigfabrik**

29.11. D Hamburg – Große Freiheit 36**

30.11. D Berlin – Columbiahalle**

*ohne Hällas

**w/ Pabst

***w/ Mars Red Sky

www.kadavar.com

www.facebook.de/kadavarofficial

wwww.nuclearblast.de/kadavar

Kommentare

Kommentare