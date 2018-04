Die Montréaler Melodic Death Metaller KATAKLYSM werden ihr neues Studioalbum »Meditations« am 01. Juni 2018 über Nuclear Blast Records veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band einen weiteren Album-Trailer, in dem Mastermind Maurizio Iacono über die Aufnahmen und die Produktion des neuen Albums spricht. Zu sehen gibt es den Streifen hier:

Den letzten Trailer gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/jr-jgKEwCxU

Das Lyric-Video zur ersten digitalen Single, ‚Guillotine‘, gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=dQheV94Vl5I

Bestellt »Meditations« jetzt digital vor und erhaltet damit auch

‚Guillotine‘ als Sofort-Download oder streamt den Song: http://nblast.de/KataklysmMeditations

»Meditations« – Tracklist:

01. Guillotine

02. Outsider

03. The Last Breath I’ll Take Is Yours

04. Narcissist

05. Born To Kill And Destined To Die

06. In Limbic Resonance

07. And Then I Saw Blood

08. What Doesn’t Break Doesn’t Heal

09. Bend The Arc, Cut The Cord

10. Achilles Heel

Das Album wurde von Gitarrist J-F Dagenais und Schlagzeuger Oli Beaudoin produziert, gemixt von Jay Ruston (u.a. ANTHRAX, STONE SOUR). Das finale Mastering bekam sie von Paul Logus (u.a. PANTERA) verpasst.

Das Cover-Artwork von »Meditations« stammt – wie schon beim Vorgängeralbum »Of Ghosts And Gods« – von Ocvlta Designs by Surtsey.

Die limitierte Version des neuen Album enthält zudem eine Bonus-DVD. Diese Live-DVD wurde während der „A Moment In Time“ Tour am 21. Oktober 2017 in München aufgenommen. Auf dieser Tour wurden die beiden Klassiker-Alben »Shadows & Dust« und »Serenity in Fire« in voller Länge gespielt. Das ausverkaufte Konzert wurde von mehreren Kameras mitgeschnitten und später von Gitarrist JF Dagenais gemixt. Die DVD enthält außerdem Interviews mit den Bandmitgliedern über die Tour und das neue Album. Den Trailer dazu gibt es hier:



»Death… Is Just The Beginning«

KATAKLYSM

+ HYPOCRISY

+ The Spirit

18.10. D Wiesbaden – Schlachthof

19.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

20.10. D Munich – Backstage

23.10. H Budapest – Barba Negra

24.10. A Vienna – Arena

25.10. PL Wrocław – Zaklęte Rewiry

26.10. D Geiselwind – MusicHall

27.10. I Milan – Live Music Club

28.10. CH Pratteln – Z7

29.10. F Lyon – Ninkasi Kao

31.10. E Madrid – Sala Mon

01.11. E Barcelona – Razzmatazz 2

02.11. F Limoges – CC John Lennon

03.11. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.11. B Antwerp – Trix

05.11. D Hamburg – Docks

06.11. S Gothenburg – Trädgår’n

07.11. S Stockholm – Fryshuset

09.11. FIN Helsinki – The Circus

10.11. FIN Tampere – Pakkahuone

12.11. DK Copenhagen – Pumpehuset

13.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

14.11. D Berlin – Kesselhaus

15.11. D Dresden – Eventwerk

16.11. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

17.11. D Leipzig – Hellraiser

Festivals 2018:

01. – 03.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

14. – 16.06. D Ferropolis – With Full Force

21./22.06. D St. Goarshausen – RockFels

23.06. F Clisson – Hellfest

06./07.07. RO Bucharest – Metalhead Meeting

20./21.07. D Bertingen – Rock unter den Eichen

15. – 18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Mehr Info:

KATAKLYSM gehören zu den wenigen Bands, die schon seit einer gefühlten Ewigkeit Teil des Nuclear Blast-Rosters sind. 1992 in Montréal, Quebéc, Kanada gegründet, ist die Band bis heute einer der besten Extreme Metal-Exporte des Landes. Mit ihrer 25-jährigen Geschichte, in der sie in Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Asien und kürzlich sogar als erste kanadische Metalband in Südafrika gespielt haben, sind KATAKLYSM eine führende Kraft im brutalsten und kraftvollsten Genre des Heavy Metal.

Die Band hat sich in den letzten 25 Jahren großes Ansehen in der Extreme Metal-Szene erarbeitet. 2016 wurde die Band sogar mit einem Juno Award ausgezeichnet und erreichte ihre bis dato höchste Platzierung in den deutschen Charts.

Weitere Infos:

www.kataklysm.ca

www.facebook.de/kataklysm

www.nuclearblast.de/kataklysm

