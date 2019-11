Killerman: ab 13. Dezember auf Blu-ray und DVD sowie digital

Capelight Pictures und Wild Bunch Germany präsentieren den knallharten Actionthriller Killerman mit einem extrem coolen Liam Hemsworth in der Hauptrolle, rasanten Verfolgungsjagden und überraschenden Wendungen. Killerman garantiert einen atemberaubenden Adrenalin-Kick und überzeugt mit weiteren Darstellern wie Diane Guerrero (Orange Is the New Black) und Zlatko Buric (Pusher-Trilogie). Für akustische Suspense sorgt der erfolgreiche, deutsche Filmkomponist Heiko Maile (Die Welle).

Killerman ist ab dem 13. Dezember auf Blu-ray und DVD sowie digital erhältlich.

Kurzinhalt:

Der Kleinkriminelle Moe Diamond (Liam Hemsworth) verdient sich seinen Lebensunterhalt als Geldwäscher für den berüchtigten Drogenboss Perico (Zlatko Buric). Gemeinsam mit Pericos Neffen Skunk (Emory Cohen), tauscht er Geld gegen Goldbarren und Goldbarren gegen Diamanten ein. Nachdem eine wichtige Übergabe kurzfristig verschoben werden musste, beschließen Moe und Skunk kurzerhand mit dem Geld des Bosses einen Alleingang zu wagen. Doch der geplante Deal läuft gehörig aus dem Ruder: Korrupte Cops eröffnen das Feuer und Moe und Skunk finden sich in einer spektakulären Verfolgungsjagd wieder, die zu einem verhängnisvollen Unfall führt. Moe verliert dabei sein Gedächtnis und alle Versuche, sich an die Vergangenheit zu erinnern, scheitern. Unterdessen setzt der skrupellose FBI-Agent Bill O’Donnell (John Cenatiempo) alle Hebel in Bewegung, um die heiße Ware, die Moe auf seiner Flucht bei sich hatte, zurückzubekommen. Dabei ist er sogar bereit über Leichen zu gehen …