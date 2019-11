Killing A Lion: unterschreiben bei Boersma-Records

Neues aus dem Hause Boersma-Records. Die Alternative Metaller Killing A Lion haben kürzlich beim Essener Label unterschrieben. In diesem Atemzug wird auch die Veröffentlichung des Debütalbums bekannt gegeben. Bombs Of Affection erscheint am 27.03.2020. Alle Infos zum Album findet ihr unten. Aber zunächst möchten wir Killing A Lion selbst zu Wort kommen lassen:

„Wir freuen uns mega, unser Debütalbum Bombs Of Affection gemeinsam mit Boersma-Records veröffentlichen zu können. Ein kleiner Schritt auf dem Papier – ein großer Schritt für Killing A Lion.

Danke an all eure bisherigen offenen Ohren für unsere Musik im Netz und bei unseren bisherigen Live-Konzerten dieses Jahr. Im Frühjahr 2020 werdet ihr unseren Debütsilberling in den Händen halten können.

Wir freuen uns auf eine kreative Zusammenarbeit mit dem Boersma-Records-Team und eine spannende Zeit mit Killing A Lion.“

Bombs Of Affection Tracklist:

01. Man Drowning Slow

02. Day Requires A Night

03. The Hive

04. Gone!

05. Bombs Of Affection

06. R/Evolution

07. Synapsis

08. Shine

Alle weitere Infos zu Killing A Lion findet ihr hier:

Homepage: https://www.killingalion.com

Facebook: https://www.facebook.com/killingalion/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxELE2KR-MXv5lLVKYL1pbQ