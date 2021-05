Knockout Concept: kündigen neue Single an und geben Tourdaten bekannt

Seit 2003 sind Knockout Concept bereits in den Core-Gefilden zuhause und hat diese auch bereits auf einigen Touren durch Deutschland und das nahe Ausland ausgiebig erkundet. Nach einigen Besetzungswechseln ist die Combo nun seit Ende 2019 in fixer Konstellation unterwegs. Der rote Faden der sich durch alle Songs zieht, ist der hohe Anteil an Klargesang und als Kontrapunkt groovige und harte Riffs, sowie brachiale Shouts.

Ab Oktober sind die „Buben“ wieder in Deutschland unterwegs (Zusammen mit Breakdown At Tiffany’s und Dead Like Juliet) und werden Ihre neue Single Here We Are vorstellen die am 18.06.21 erscheint (hierzu später mehr bei uns).

Die Single ist voraussichtlich der Auftakt für eine EP die in der zweiten Jahreshälfte folgen wird. Sie erscheint rein digital auf Spotify, Apple Music, Deezer oder dem Anbieter eurer Wahl.

„Die Single ist eine Danksagung an unsere Fans die uns seit Beginn immer unterstützt haben.“ erzählt uns Julian „Rosie“ Hofbeck (Gesang/Bass) „Es ist glaube ich…“ fährt Patric Sydler (Shouts) fort „…eines der besten Dinge die Corona hervorgebracht hat.“ „Wir suchen nach dem maximalen Energiepotential im Song und wir sind mit „Here We Are“ schon sehr nah dran“ – Jannik Michler (Gitarre)

Tourdaten (Locations bisher noch nicht final):