Das Core Fest 2019 am 05. Oktober im Club Zentral, Stuttgart (Vorbericht)

Eventname : Core Fest 2019

Band : All Faces Down, A Long Way To Fall, Venues, Knockout Concept, We Are In Plastic, Mel T. Eyes, Escape The Void

Ort: Club Zentral, Stuttgart

Datum: 05.10.2019

Kosten: 15,99 €

Genre: Metalcore

Veranstalter: Front Row Events Esslingen

Tickets: https://www.eventim.de/event/core-fest-club-zentral-stuttgart-11802143/?fbclid=IwAR2stFnVoT7snkSPXg7m–hCE7K1ZY8TkyX1TGTYbzXBoU_x03YjQVbCipo

Links: https://www.corefest.de



Auch wenn der Sommer nun endgültig seinem Ende entgegensteuert, bedeutet dies nicht unbedingt das Ende für Festivals bzw. entsprechenden Tagesformaten. Der beste Beweis hierfür zeigt sich wohl am 5. Oktober, wenn das Core Fest 2019 mehrere Metalcore Bands an einem Abend versammelt, um den kälteren Nächten zu trotzen.

Das in Stuttgart stattfindende Event präsentiert dabei zwar nicht zwingend die größten Namen des Genres, verspricht jedoch einen guten Mix von Szene-Größen als auch Neulingen innerhalb der Metalcore Szene, womit so einige musikalische Entdeckungen an diesem Abend stattfinden können. Mit dabei sind All Faces Down, A Long Way To Fall, Venues, Knockout Concept, We Are In Plastic, Mel T. Eyes sowie Escape The Void.

Sieben Bands an einem Tag, klingt nicht nur nach einer Menge Spaß, sondern auch ordentlicher Abwechslung! Die Vorfreude der Metalcore Szene spricht jedenfalls für sich, so konnte das Core Fest vor wenigen Tagen bereits den vorläufigen Ausverkauf verzeichnen und nun gilt es für alle nur noch abzuwarten, wie die neuen, sowie die „alten“ Hasen des Genres den Fans einheizen werden.

