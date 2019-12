Korpiklaani: veröffentlichen neue digitale Single ‚Jägermeister‘

Die finnischen Folk Metal-Superstars Korpiklaani veröffentlichen ihre neue digitale Single Jägermeister. Außerdem stellt die Truppe im selben Zug ihren neuen Schlagzeuger Samuli Mikkonen vor!

Korpiklaani kommentieren: „Jede Reise geht irgendwann zu Ende. Nach 17 Jahren und vielen tollen Erlebnissen verlässt Matson Korpiklaani. Sein Nachfolger ist Samuli Mikkonen. Samuli sollte vielen aufgrund seiner vorherigen Aktivitäten mit Profane Omen und Jonne ein Begriff sein. Auch auf Kulkija ist er bereits zu hören, hat er doch einige neue Tracks dafür eingespielt. Des Weiteren saß Samuli vertretungsweise auch schon bei Battle Beast am Set. Er ist ein kraftvoller Schlagzeuger mit einer bombastischen Spielweise. Ihr werdet schon sehen!“

Samuli ergänzt: „Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, ab sofort ein Teil von Korpiklaani zu sein. Meine Reise mit ihrer Musik hat 2013 begonnen, als ich bei Jonne gespielt habe. Die künstlerische Chemie zwischen Jonne und mir hat sofort gestimmt, weshalb wir anschließend begonnen haben, gemeinsam Songs zu schreiben. Als Korpiklaani im Herbst 2017 Kulkija in den Petrax Studios aufgenommen haben, wurde ich gefragt, ob ich für ein paar Songs aushelfen könnte. Am Ende des Tages standen Aufnahmen für Neito, Aallon Alla, Harmaj, Kotikonnut sowie Tuttu On Tie zu Buche. Ich habe die Musik einfach genossen, die gemeinsame Zeit im Studio war wirklich toll. Ich bin enorm stolz auf dieses Album. Ich verfolge die Band nun schon seit rund zwei Jahrzehnten und ich kann es kaum erwarten, all ihre klasse Songs live zu spielen. Wir sehen uns auf Tour!“

Kauft/streamt Jägermeister hier: https://nblast.de/Korpiklaani-Jaeger

Schaut euch auch das dazugehörige Video an, das vor Kurzem in New York gedreht worden ist:

ICYMI:

Korpiklaani haben vor einigen Monaten die Single Land Of A Thousand Drinks (die englische Version ihres Songs Joumamaa) veröffentlicht.

Seht euch hier das dazugehörige Lyricvideo an: https://www.youtube.com/watch?v=HJwh5S3hukE

Kauft oder streamt den Track hier: https://nblast.de/Korpiklaani-1000Drinks

Korpiklaani live:

Japan Tour 2020

w/ Skyclad, Skiltron

29.02. J Osaka – Umeda amHALL

01.03. J Tokio – Shibuya Stream Hall

06.03. FIN Lahti – Möysän Musaklubi

07.03. FIN Lievestuore – Laukaanhovi

Land Of A Thousand Drinks 2020

w/ Burning Witches

13.03. UK Manchester – Rebellion

14.03. UK Liverpool – O2 Academy 2

15.03. UK Sheffield – Corporation

17.03. UK Bristol – Thekla

18.03. UK Southampton – The 1865

19.03. UK Birmingham – Asylum

20.03. UK Glasgow – The Classic Grand

21.03. UK Pwllheli – Hammerfest*

*nur Korpiklaani

w/ Arzén

26.03. SK Bratislava – Ateliér Babylon

27.03. SK Trencín – Piano club

28.03. SK Ružomberok – Kultúrny dom Andreja Hlinku

29.03. SK Košice – Colloseum Club

03.04. FIN Inari – Papana

04.04. FIN Kempele – ZRock

12.06. E Zamora – Z! Live Rock Fest

18.06. FIN Nummijärvi – Nummirock

28.08. D Crispendorf – Wolfszeit Festival

06.09. D Selb – Festival Mediaval

Holt euch hier Kulkija und mehr: www.nuclearblast.de/suche/korpiklaani

Hört euch verschiedene Versionen von Beer Beer an:

Beer Beer [feat. Christopher Bowes | Alestorm]: https://www.youtube.com/watch?v=pYP-QPPt_p0

Kaljaa [feat. Vesku Jokinen | Klamydia]: https://www.youtube.com/watch?v=3ASMLds26m4

Øl Øl [feat. Trollfest]: https://www.youtube.com/watch?v=Q_9YqRRcuMY

Bier Bier [feat. Gerre | Tankard]: https://www.youtube.com/watch?v=LfxfnAm7PK8

Bír Bír [feat. Fleret]: https://www.youtube.com/watch?v=4drIAMzV7qg

Pivo Pivo [Meri Tadic | IRIJ]: https://www.youtube.com/watch?v=-rN-Z_2vKDg

Mehr zu Kulkija:

Kotikonnut Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=tzsUWvKsgqQ

Harmaja Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=AoTkmBB4yow

Henkselipoika Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZB7PyLYQyXg

Aallon Alla Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=uul1tiTZ07Y

Kuin Korpi Nukkuva Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=q1HnD86aWS8

Ihr reist viel oder seid allgemein viel unterwegs? Werdet ein Teil von Korpiklaanis Abenteuer rund um die Welt! Benutzt einfach den Hashtag #KorpiklaaniWayfarers auf Twitter und Instagram und eure Fotos erscheinen hier: http://nblast.de/KorpiklaaniWayfarers

Weitere Infos:

www.korpiklaani.com

www.facebook.de/korpiklaani

www.instagram.com/official_korpiklaani

www.twitter.com/_korpiklaani

www.youtube.com/korpiklaani

www.nuclearblast.de/korpiklaani