Time, The Valuator: veröffentlichen Billie Eilish Cover „Lovely“

Die deutschen Progressive Metalcore Djentlemen Time, The Valuator haben ein atemberaubendes Cover von Billie Eilish & Khalids Hit Lovely veröffentlicht. Der weibliche Teil des Songs wird von der deutschen Sängerin Charlotte Buchholz übernommen. Der Song ist nun auf allen digitalen Plattformen verfügbar, einschließlich des Musikvideos auf YouTube.

In der Zwischenzeit arbeitet die Band an neuem Material und wird 2020 wieder am Start sein.

Mache Eindruck, lasse dein Licht erstrahlen, hinterlasse Spuren.

Dieser Vision folgend, wurde das deutsche Line-Up Time, The Valuator Mitte 2015 gegründet. Mit enormen Einflüssen aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen kreieren sie einen eigenen Sound, der atmosphärische, eingängige und schwere Elemente miteinander verbindet und dabei absolut keine kreativen Kompromisse eingeht.

Die Grenzüberschreitung war die Grundlage für die Entwicklung des Projekts als musikalisches Unterfangen. Die Wahl eines Genres würde der Band nicht gerecht werden, denn das Material verbindet Alternative Rock, Pop, Metal, Jazz und Ambient, einen grenzenlosen Stil mit Überraschungen.

Mit viel Potenzial und sehr disziplinierter Arbeit sind Time, The Valuator bestrebt, etwas zu schaffen, an das man sich erinnern kann.

Ihr Debütalbum How Fleeting, How Fragile erschien am 3. August 2018 und wurde sowohl von den Medien als auch von den Fans des Genres begeistert aufgenommen. Die Band machte sich live einen Namen, spielte bei Veranstaltungen wie Euroblast und High 5ive Summer Fest und tourte 2018 durch Großbritannien/EU. Für 2020 sind weitere Tourneen und neues Material geplant.

Line-Up:

Rafael Andronic – Vocals

Rene Moellenbeck – Guitars

Cedric Dreyszas – Guitars

Ryan Voosen – Bass

Yunus Proch – Drums

https://www.facebook.com/timethevaluator/

https://timethevaluator.bigcartel.com/