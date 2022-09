Time, The Valuator: veröffentlichen neue Single „Glow“

Das deutsche Modern Rock / Metalcore Quintett Time, The Valuator legt mit Glow eine brandneue Single, samt Visualizer, vor. Der Song ist die dritte Single aus dem neuen Studioalbum der Band, welches im Frühjahr 2023 über Long Branch Records erscheinen soll.

Time, The Valuator über die neue Single Glow:

„Glow beschäftigt sich mit der Annahme, dass all unser Denken, Handeln und Fühlen das Resultat dessen ist, was wir bereits erlebt haben. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass wir irrationale Entscheidungen treffen, die gegen unsere eigentlichen Erfahrungen verstoßen. Etwas Unbekanntes muss also stets unser Denken und Fühlen neu codieren, woraus sich die Frage ableitet – Wie können wir damit umgehen?“

Mit Songs voller Emotion, kraftvollen Vocals und mitreißendem Groove, sind Time, The Valuator zu einer der vielversprechendsten neuen Acts der modernen Rock-Sphäre aufgestiegen. Das deutsche Quintett beindruckt dabei nicht nur mit ihrer Musik sondern auch mit ihrer Message. Mit den Worten von Gitarrist Rene Möllenbeck: „Time, The Valuator streben danach, etwas zu schaffen an das man sich erinnert.“

Time, The Valuator kreieren aus Elementen des Progressive Metal, Alternative Rock, Djent und Pop einen einzigartigen Sound, der Genregrenzen sprengt und emotional berührt. Ihr 2018er Debütalbum How Fleeting, How Fragile (Long Branch Records) wurde international von Kritikern gefeiert und Singles wie Elusive Reasons, When I Meet Death oder Vibrant seitdem millionenfach gestreamt.

Live:

30.09. DE, Köln – Euroblast Festival

Time, The Valuator Line-Up:

Daniel Moczarski – Vocals, Songwriting, Co-Production

Rene Möllenbeck – Guitars, Keys, Songwriting, Co-Production

Cedric Dreyszas – Guitars, Songwriting

Ryan Voosen – Bass, Co-Songwriting, Co-Production

Yunus Proch – Drums, Co-Songwriting, Production

https://www.facebook.com/timethevaluator

https://www.instagram.com/timethevaluator/