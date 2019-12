Rage: dritte Single und Lyrik Video online

Mit Chasing The Twilight Zone ist die dritte neue Rage Single erschienen, inklusive eines sehenswerten Lyrik Videos. Der Song ist auch auf dem kommenden Album Wings Of Rage enthalten.

Mit Wings Of Rage zeigt sich die Band springlebendig wie eh und je, zudem ist für 2020 eine weltumspannende Tournee in Planung. Die Februar Termine für den europäischen Teil stehen bereits fest, viele weitere Daten werden folgen.

Wings Of Rage erscheint am 10.01.2020 über Steamhammer/SPV als CD DigiPak, 2LP Gatefold Version, Limitiertes Box Set, Download und Stream: https://ragespv.lnk.to/WingsOfRage

Nur wenige Metal-Formationen können auf eine dermaßen umfassende, vielschichtige und abwechslungsreiche Karriere zurückblicken wie Rage. Gegründet im Frühjahr 1983 in Herne, Nordrhein-Westfalen hat die Band um Sänger/Bassist Peavy Wagner im Laufe ihrer langen Laufbahn eine riesige Bandbreite an stilistischen Nuancen in ihr Gesamtkonzept integriert. Es gab Veröffentlichungen mit schwerpunktmäßig harschen Thrash-Klängen, aber auch Scheiben mit hymnischem Power Metal sowie – im wahrsten Sinne des Wortes – Werke mit symphonischer Ausrichtung. All das und noch viel mehr findet man nun auch auf Wings Of Rage, dem neuesten Album der dreiköpfigen Gruppe. Peavy und seinen Kollegen Marcos Rodriguez (Gitarre) und Vassilios Maniatopoulos (Schlagzeug) ist es gelungen, die Vielseitigkeit und Erfahrung der fast 37-jährigen Bandgeschichte in zwölf aktuellen Songs zusammenzufassen und gleichzeitig ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Aufgrund des großen Facettenreichtums auf Wings Of Rage können sich Wagner, Rodriguez und Maniatopoulos absolut sicher sein, dass jeder Fan genau das finden wird, was seinem persönlichen Gusto entspricht. Freunde derber Thrash-Tracks mit typischer Rage-Attitüde kommen vor allem in Stücken wie den mit düsterer Strophe ausstaffierten Opener True, der ersten Vorabsingle Let Them Rest In Peace, dem Titeltrack Wings Of Rage oder dem intensiven Don´t Let Me Down auf ihre Kosten. Für Anhänger atmosphärisch dichter Power Metal-Hymnen präsentieren Rage insbesondere die Stücke Tomorrow und Chasing The Twilight Zone, während man Elemente klassischer Orchestrationen, wie sie seinerzeit speziell auf dem 1998er Album Klassiker XIII vertreten waren, im progressiven A Nameless Grave und in der waschechten Ballade Shine A Light finden kann.

Wings Of Rage Tracklisting:

1. True

2. Let Them Rest in Peace

3. Chasing The Twilight Zone

4. Tomorrow

5. Wings Of Rage

6. Shadow Over Deadland (The Twilight Transition)

7. A Nameless Grave

8. Don’t Let Me Down

9. Shine A Light

10. HTTS 2.0

11. Blame It on The Truth

12. For Those Who Wish To Die

Rage live 2019/2020:

2019

29.12. Andernach – Latscho Festival (JUZ Live Club)

2020

25.01. Wolfsburg – Break Your Neck Festival

05.02. Mannheim – MS Connexion Complex

06.02. Hamburg – Grünspan

07.02. Siegburg – Kubana

15.02. Memmingen – Kaminwerk

16.02. Nürnberg – Hirsch

18.02. CH-Pratteln – Z7

19.02. AT-Wien – Szene

23.02. Bochum – Zeche

16.07. Balingen – Bang Your Head Festival

13.08.-16.08. Hünfeld – Rhön Rock Open Air

http://www.rage-official.com/

https://de-de.facebook.com/RageOfficialBand/