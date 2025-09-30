Kreator: kündigen neues Album „Krushers Of The World“ an und veröffentlichen Video zur Single „Seven Serpents“

Die Metal-Titanen Kreator haben die Veröffentlichung ihres sechzehnten Studioalbums Krushers Of The World für den 16. Januar 2026 über Nuclear Blast Records angekündigt. Nach den jüngsten Veröffentlichungen des Dokumentarfilms Hate & Hope sowie der Autobiografie Your Heaven, My Hell des Frontmanns Mille Petrozza wird Krushers Of The World der nächste Schritt in der Evolution von Kreator sein – einer Band, die mehr als vierzig Jahre nach ihrer Gründung immer noch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere steht.

Krushers Of The World ist kein schüchterner Titel, sondern ein Statement, ein Ausdruck von Stolz und Selbstbewusstsein, das die lange und harte Reise der Band reflektiert und zeigt, was sie noch zu sagen und mit ihrem stetig wachsenden Publikum zu teilen hat. Nach dem Aufsehen um den Film und das Buch ist es an der Zeit, dass Kreator die Riffs, die dröhnenden Vocals und die donnernden Drums für sich sprechen lassen. Abgerundet wird das Ganze durch eine triumphale Produktion von Jens Bogren in den Fascination Street Studios, der bereits an den Alben Phantom Antichrist (2012) und Gods Of Violence (2017) mit der Band gearbeitet hat. Kreator kehren in perfekter Form zurück. Das beeindruckende Cover-Artwork stammt von dem polnischen Genie Zbigniew Bielak (Ghost).

Darüber hinaus haben Kreator eine massive Headline-Tour durch die EU und das Vereinigte Königreich mit Carcass, Exodus und Nails für März und April 2026 angekündigt. Die Tickets sind bereits jetzt im Verkauf. Bitte beachtet, dass streng limitierte Ticket- und Album-Bundles für die deutschen Live-Daten exklusiv im Nuclear Blast Online-Shop erhältlich sind.

Mille Petrozza kommentierte: „We are beyond excited to kick off the new year with the release of our brand-new album Krushers Of The World, dropping January 16, 2026! But that’s not all! On March 20th, we’re hitting the road to bring you our biggest tour production ever. This will be a night of unrelenting metal mayhem, featuring our brothers-in-arms Carcass, Exodus, and the mighty Nails. This marks an exciting new chapter for the band, and we can’t wait for you to experience the new music live plus a selection of classic Kreator, old and new. Hail to the hordes! \m/“

Krushers Of The World – Trackliste:

1. Seven Serpents

2. Satanic Anarchy

3. Krushers Of The World

4. Tränenpalast

5. Barbarian

6. Blood Of Our Blood

7. Combatants

8. Psychotic Imperator

9. Deathscream

10. Loyal To The Grave

Verfügbar in folgenden Formaten:

Limitiertes 3LP + 2CD Digipak Deluxe Boxset (Schwarz/Weiß/Rot Splatter LP + Transparent Rot 2LP) mit Dämonenfigur und Anstecker von Cave Toys, 24-seitigem Fotobooklet im LP-Format, Bierdeckel, Aufnäher, Poster und alternativem Box-Artwork (CD2 und LP2+3 enthalten das Bonus-Livealbum Krushing Classics 1985–1990)

Limitiertes 3LP + 2CD Digipak Ltd. Boxset (Gold/Rot Tintenfleck LP + Transparent Orange 2LP)

mit 24-seitigem Fotobooklet im LP-Format, Bierdeckel und Poster (CD2 und LP2+3 enthalten das Bonus-Livealbum Krushing Classics 1985–1990)

Black LP

Red LP

Transparent Red / Black Marbled LP

Orange(Black White Splatter LP

Dark Red / White Corona LP

Red Gold LP

Gold / Black Marbled LP

Limited Edition 2CD Digipak (CD2 enthalten das Bonus-Live-album Krushing Classics 1985-1990 )

) Jewelcase CD

Digital Album

Zusätzlich zur Album- und Tour-Ankündigung haben Kreator eine neue Single mit dem Titel Seven Serpents veröffentlicht, die von einem cineastischen Musikvideo begleitet wird, das ihr euch hier ansehen könnt:

Streamt Seven Serpents hier: https://kreator.bfan.link/seven-serpents

Kreator – EU/UK Headline Tour 2026

w/ Special Guests: Carcass, Exodus & Nails

20. Mar 26 PT Lisbon Sala Tejo

22. Mar 26 ES Madrid Vistalegre

24. Mar 26 FR Paris Zenith

25. Mar 26 BE Brussels Ancienne Belgique

27. Mar 26 UK London O2 Brixton Academy

28. Mar 26 UK Manchester O2 Apollo

29. Mar 26 UK Glasgow O2 Academy Glasgow

31. Mar 26 LU Esch sur Alzette Rockhall

01. Apr 26 CH Zurich Halle 622

03. Apr 26 NL Den Bosch Mainstage

04. Apr 26 DE Essen Grugahalle

05. Apr 26 DE Frankfurt am Main Jahrhunderthalle

07. Apr 26 IT Milan Alcatraz

08. Apr 26 SI Ljubljana Media Center

09. Apr 26 AT Vienna Gasometer

10. Apr 26 DE Ludwigsburg MHP Arena

11. Apr 26 DE Munich Zenith

12. Apr 26 CZ Prague Forum Karlin

13. Apr 26 HU Budapest Barba Negra

15. Apr 26 PL Warsaw Arena Torwar

17. Apr 26 DE Hamburg Inselpark Arena

18. Apr 26 DE Berlin Uber Eats Music Hall

20. Apr 26 LV Riga Palladium Riga

21. Apr 26 FI Helsinki Black Box

23. Apr 26 SE Stockholm Annexet

24. Apr 26 NO Oslo Sentrum Scene

25. Apr 26 DK Copenhagen Poolen

Tickets: www.kreator-terrorzone.de

Festivals

21.May 26 US Baltimore Maryland Deathfest 2026

Die neueste Studioveröffentlichung von Kreator, Krushers Of The World, zeigt eine Band, die nichts von ihrer Bissigkeit verloren hat. Der Opener Seven Serpents entfaltet eine rabiate Aggression. Zudem wird Petrozzas Liebe zu Horrorfilmen in Tränenpalast gewürdigt, wo die extreme Metal-Gesangstrainerin Britta Görtz (von Hiraes) ihren eigenen, bissigen Gesang über dunkle, aber eingängige Melodien legt. Natürlich gibt es auch kräftige Dosen purer, thrashender Aggression! Songs wie Barbarian, Deathscream und Psychotic Imperator liefern gnadenlose Riffs, majestätische Leads von Sami Yli-Sirniö und einige der schnellsten Parts von Ventor. Wenn du nach kraftvollen Mid-Tempo-Abschnitten suchst, die Frédéric Leclercq ins Rampenlicht rücken, dann wird dich der monumentale Groove des Titeltracks und der beeindruckende Refrain von Satanic Anarchy begeistern.

Ein Novum bei Krushers Of The World wird sofort beim Betrachten des Covers offensichtlich. Mit Zbigniew Bielak, bekannt für seine Arbeiten für Ghost, bietet das Artwork und Design eine interessante Wendung in der Geschichte von Kreator. Er verwandelt klassische visuelle Markenzeichen, die eingefleischte Fans von Coma Of Souls (1990), Out Of The Dark… Into The Light (1988) und Pleasure To Kill (die Schriftart!) erkennen werden, in ein hochdetailliertes Werk, das mit okkulten Symbolen geschmückt ist. Bielak hat ein herausragendes Stück geschaffen, das einer Band huldigt, die er seit seiner Jugend liebt, und das dabei einen gewagten und einzigartigen Flair besitzt. Das Cover von Krushers Of The World belohnt jeden, der bereit ist, das grandiose Sleeve-Design zu analysieren.

Im Wesentlichen ist Krushers Of The World natürlich kein Rückblick auf die Vergangenheit von Kreator, sondern klingt wütend, massiv und kreativ auf seine eigene Art, ausgestattet mit einer Songwriting-Qualität, die über Jahre verfeinert wurde. Es zeigt eine Band, die sich ihren Platz unter den Giganten des Genres verdient hat und ihre jugendliche Wut weiter in ein professionelles, international erfolgreiches, dennoch einschüchterndes Wesen entwickelt hat. Krushers Of The World unterstreicht die Tatsache, dass Kreator, angestoßen durch den reflektierenden Blick auf ihr eigenes Erbe, das durch den Film Hate & Hope im Jahr 2025 inspiriert wurde, heutzutage achtsamer mit ihren frühen Tagen umgehen, während sie gleichzeitig kompromisslos und unaufhaltsam auf der Suche nach neuen Reichen sind, die es zu erobern gilt.

