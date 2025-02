L.S. Dunes: haben Video zu „Forgiveness“ veröffentlicht

Die Rockband L.S. Dunes hat ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Violet veröffentlicht, das ab sofort bei Fantasy Records erhältlich ist. Mit den aktuellen Singles Violet, Paper Tigers, Machines und Fatal Deluxe zeigt das neue Album, wie L.S. Dunes die Magie des Alltags einfangen. Fans können das Album jetzt hier kaufen oder streamen und sich hier das neue Musikvideo der Band Forgiveness ansehen.

„Der Prozess des Schreibens und Aufnehmens dieses Albums hat mich an einen Ort gebracht, an dem ich noch nie war, und mir Dinge gezeigt, die ich noch nie gesehen habe“, erinnert sich Frontmann Anthony Green. „Es gab einen Punkt, an dem ich fest entschlossen war, die Geschichte zu erzählen, aber während des Prozesses der Zusammenarbeit wurde mir klar, dass Violet uns alle an einen anderen Ort gebracht und uns alle andere Dinge gezeigt hatte und ich begann, etwas Größeres zu sehen als nur meine Erfahrung.“

Er fährt fort: „Ich möchte sagen, dass dieses Album vielleicht dazu da ist, das widerzuspiegeln, wonach man in der Musik sucht, denn Musik ist Magie und Magie ist real. Musik ist Magie.“

Über die neue Single der Band Forgiveness sagt Travis Stever: „Das ist ein Song, der schon seit Jahren in uns allen lebt. Wir hatten ihn in uns, lange bevor wir uns überhaupt kannten. Wir konnten ihn nur gemeinsam zum Leben erwecken. Jeder Einzelne bringt ein bestimmtes Element und eine bestimmte Stärke in den Song ein, die ihm Flügel verleihen.“

„Eines späten Abends, als wir an der Vorproduktion für Past Lives arbeiteten, begann Travis, diese Akkorde mit den Fingern zu zupfen, und es traf mich wie eine Tonne Ziegelsteine. Ich hörte sofort den ganzen (Instrumental-)Song in meinem Kopf“, fügt Frank Iero hinzu. „Wir haben den Großteil des Arrangements und der Instrumentierung in Demoform ausgearbeitet und ich wusste einfach, dass es das Potenzial hatte, etwas ganz Besonderes zu werden. Aber wir waren zu diesem Zeitpunkt noch ganz neu in unserer Zusammenarbeit und hatten viele Songs, die erst kurz vor der Aufnahme fertig wurden. Und ehrlich gesagt glaube ich im Nachhinein nicht, dass dieser Song auf Past Lives gepasst hätte, also bin ich wirklich froh, dass er gewartet hat. Ich denke, es könnte einer der schönsten Songs sein, an denen ich mitgewirkt habe, und er bewegt sich wirklich auf der Linie von Zerbrechlichkeit und Kraft, die ich so liebe.“

2025 werden L.S. Dunes gemeinsam mit Sondaschule als Support von Rise Against auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein. Weitere Termine folgen in Kürze unter https://lsdunes.com.

Rise Against 2025

With Support from Sondaschule & L.S. Dunes

12.02.2025 – (DE) Berlin, Velodrom

14.02.2025 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

15.02.2025 – (DE) Hamburg, Sporthalle

17.02.2025 – (DE) München, Zenith

18.02.2025 – (DE) Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

19.02.2025 – (DE) Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle (neu)

22.02.2025 – (CH) Zürich, Volkshaus (neuer Termin: vorher 21.02.)

23.02.2025 – (AT) Wien, Stadthalle (neuer Termin: vorher 22.02.)

04.06.2025 – (DE) Hannover, Gilde Parkbühne* (neu)

09.06.2025 – (DE) Leipzig, Haus Auensee* (neu)

10.06.2025 – (DE) Münster, Halle Münsterland* (neu)

*ohne L.S. Dunes und Sondaschule

Tickets unter: www.prk-dreamhaus.com/talent/rise-against

Am 12.02. sind L.S. Dunes zudem ab 13:00 Uhr für ein Album Singing bei Rough Trade in Berlin. Fans können ohne Anmeldung vorbeikommen und sich das neue Album signieren lassen.

Über L.S. Dunes:

Die erste Version von L.S. Dunes – die sich 2022 auf dem Chicagoer Riot Fest der Welt vorstellte und später im selben Jahr ihr herrlich chaotisches Debütalbum Past Lives veröffentlichte – wurde in turbulenten Zeiten geboren. Es gab eine Pandemie. Es gab zeitliche und familiäre Einschränkungen. Einige Mitglieder waren mit einer ihrer vielen anderen Bands auf Tour: Anthony Greens Saosin und Circa Survive, Frank Ieros My Chemical Romance, Tim Paynes und Tucker Rules Thursday und Travis Stevers Coheed Snd Cambria, um nur einige zu nennen. Irgendwie schafften sie es, es zum Laufen zu bringen, veröffentlichten nebenbei noch ein paar Singles und tourten um die Welt für eine wachsende und leidenschaftliche, kultähnliche Fangemeinde. Im Großen und Ganzen war es ein erfolgreicher erster Versuch. Aber es gab auch einige unvorhergesehene Probleme, und als der Albumzyklus zu Ende ging, gab es mindestens einen Fehler, von dem Green wusste, dass er korrigiert werden musste.

„Ich hatte es so satt, den Song zu spielen, in dem ich singe: „Sorry, dass ich wünschte, ich wäre tot“, und es tut mir so leid, dass ich diesen Song überhaupt geschrieben habe“, sagt er über Sleep Cult, den Abschlusstrack ihres Debüts. “Ich bin dankbar, dass die Leute damit etwas anfangen können, aber es war einfach nicht hilfreich für mich, das jeden Abend zu singen oder darüber zu reden. Deshalb habe ich mich dieses Mal persönlich dafür entschieden, ein Album zu machen, das zeigt, dass es Magie in der Welt gibt. Ich wollte die Musik und ihre transformative Kraft feiern, die Menschen verbindet und inspiriert. Ich wollte etwas machen, das im völligen Gegensatz zu diesem Lied steht – etwas, das sagt: Ich will leben.“ (Green)

In jeder Hinsicht hält Violet – erneut unter der Leitung des Grammy-nominierten Produzenten Will Yip – dieses Versprechen und eröffnet in vielerlei Hinsicht die Möglichkeit, L.S. Dunes in einem anderen Licht neu zu entdecken. Wo Past Lives seinen Sauerstoff aus dem Nervenkitzel und der Impulsivität bezieht, atmet Violet tiefer mit einer offeneren und umfassenderen Palette. Ob im selbstbewussten und gleichmäßigen Puls eines Liedes wie Machines, in der mitreißenden lyrischen Ermächtigung von Paper Tigers oder in der Art und Weise, wie sich Forgiveness als Hymne für Liebe und bedingungslose Akzeptanz angesichts unserer persönlichen Fehler herausbildet – dies ist ein Werk, das mehrere Ziele erreicht: Es gibt Einsicht. Es gibt Hoffnung. Es gibt tatsächlich so etwas wie Magie.

Vielleicht gibt es keinen besseren Beweis dafür als den Namen des Albums. Violet. Ein Wort, das Ieros Unterbewusstsein durchdrang, als er die ersten Texte für einen neuen Song murmelte, ein Wort, das zum Arbeitstitel für diesen Song wurde, und ein Wort, das Demo für Demo überlebte, bis es schließlich zum Namen des Albums wurde – obwohl es nirgendwo in den endgültigen Texten des Titeltracks auftauchte. „Es ist einfach passiert“, betont Iero. Es tauchte aus dem Nichts auf.

Das ist das Besondere an Magie: Man muss seinen Verstand ausschalten. Man muss sich ihr hingeben. Man darf nicht mehr nach einer Erklärung fragen und muss sie einfach annehmen, wenn sie kommt.