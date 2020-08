Lachend In Die Kreissäge – Der Podcast: Episode 5 online (Gast: Simon Hawemann von War From A Harlots Mouth / Nightmarer)

Nach einer kleinen Sommerpause sind Janosch und Jan von Long Distance Calling wieder zurück im Podcast-Game. Nach einer kleinen Zusammenfassung der vergangenen Wochen zum Anfang der Episode (wo es u.a. auch noch mal um LDC bzw. das neue Album How Do We Want To Live? geht), ist auch diesmal wieder ein Gast bei dieser extra langen Folge dabei: mit Simon (Ex-War From A Harlots Mouth / Nightmarer) sprechen die beiden über sein Leben in der Wahlheimat Florida, über die aktuelle Situation in den USA generell und natürlich über Musik, seine Do-It-Yourself-Attitüde und vieles mehr. Viel Spaß mit Episode 5!

