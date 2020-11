Lautstark Für Kultur: Ein CD-Sampler der hilft – mit Künstlern aus dem Land für das Land

Wenn Menschen im Lockdown nicht mehr zu Konzerten können, dann muss die Musik eben zu den Menschen: Lautstark Für Kultur, ein Sampler – ganz oldschool auf CD – enthält 80 Minuten Musik aus der pulsierenden Kreativregion vor Stuttgarts Toren – von deutschem Pop bis schwäbischem Rock, von virtuosem Jazz bis knallhartem Punk, von modernem Popschlager bis Hip-Hop auf Französisch.

Eine stilistisch breitgefächerte Compilation, die für jeden etwas bietet. Doch bei aller Verschiedenheit sind zwei Dinge immer gegeben: ein hoher Unterhaltungswert und der Qualitäts-Anspruch lokaler Acts sich durchaus global durchzusetzen. So kärchern bei dem in Winnenden produzierten Album 23 exzellente Songs die Gehörgänge – mal laut mal leise aber immer eines: kraftvoll kreativ.

Am 20. November wird der Titeltrack veröffentlicht, bevor dann am 27. November der Sampler erhältlich sein wird.

Hier kann Lautstark Für Kultur bereits vorbestellt werden!

Eröffnet wird er von einem bewegenden Mottosong: Sing A Song von Artists For Europe, eine Ballade, die an den Zusammenhalt der Menschen in schwieriger Zeit appelliert. Geschrieben von Isaac Roosevelt und dem Produzenten Jürgen Schulz, eingespielt von der Band Dynamite Funk. Der ehemalige Voice Of Germany– Abräumer, in der Region durch mehr als einem halben Dutzend spektakulärer Live-Auftritte bekannt, hat es mit seiner Antwort auf We Are The World im Lockdown geschafft, mehr als 64 Solo-Sänger*Innen zum Singen zu bringen. Dieser Mottosong von Lautstark Für Kultur ist gleichzeitig auch der des Winnender Vereins Artists for Europe – mit keinem geringeren als Landesschau-Moderator Jürgen Hörig als prominentestem Sänger und Supporter, dessen eigenen Song Helpless er auch für den Sampler zur Verfügung stellte.

Doch es gibt auch sonst viel Sinnhaftes zu hören auf diesem Album, das mehr ist als nur ein Sampler: Ob die Punkrocklegenden von NoRMAhl, die Pop-Aufsteigerin Jiska, die preisgekrönte JB Band um The Voice-Finalisten Johnny Akehurst oder der Schwaben-Rapper MC Bruddaal – um nur einige Namen zu nennen. Hier ist definitiv für jeden etwas dabei – Mehr Informationen gibt es hier!

Hier kann die Hymne Sing A Song gesichert werden!

Hier kann der Sampler Lautstark vorbestellt werden!