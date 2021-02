Lautstark Für Kultur: viel Anerkennung und mehr als 10.000 Euro für lokale Künstler

5.000 Euro Lizenzzahlungen an die Künstler allein aus dem CD-Verkauf, mindestens 500 Radioeinsätze, 50 Berichte in Print und Netz Region, 15 TV-Ausstrahlungen und ein anerkennendes Grußwort des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der den „Mut“ lobte, in dieser Krise “neue Wege zu gehen“: Lautstark Für Kultur, eine „großartige Aktion eines kleinen Winnender Labels“ (SWR1) sorgte für viel Anklang – bei Medien, Musikfans und Künstlern. Ende November erschienen, waren Ende Januar bereits nahezu alle 1000 CDs verkauft. „Für einen lediglich lokal angebotenen Sampler sehr viel in diesen Tagen“, meint Andy Schmidt, Marketingchef von Hitradio Antenne 1. Projektentwickler Hans Derer: „Insgesamt werden die Erlöse mehr als 10.000 Euro betragen“ Neben den Lizenzen sind es vor allem GEMA-Ausschüttungen aus Radio-Plays und Erlösen aus 350.000 Spotify-Plays…

Die insgesamt 23 Acts profitierten dabei mehrfach: Zum einen finanziell, zum anderen durch die massive öffentliche Promotion für sich und ihre Lieder – allen voran durch – mehrfache – Vorstellungen bei Radiosendern wie SWR1, SWR4, Antenne 1, Radio Energy, Bigfm, Radio VHR oder TV-Auftritte in u.a. Regio TV, BW Family und Bibel TV.

Stellvertretend für alle beteiligten Acts nahmen jetzt – unter Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen – der Winnender Rapper Blades und Backnanger Sängerin Jazmine den Lizenzscheck über 5.000 Euro entgegen. Sie und alle anderen Acts zeigten sich voll des Lobes: „A brudaal subbr Sach“, meint Rapper MC Bruddaal, der durch die Aktion seine Fanbase stark vergrößern konnte. „Der Zusammenhalt der Künstler“ gefiel Mick Scheuerle, bei Lautstark sowohl mit NoRMAhl als auch seinem Soloprojekt dabei.

Über jeweils mehr als 10 TV-Ausstrahlungen der Sendung Vollwert – Kreative Köpfe Aus Musik Und Kultur TV, jeweils 100 Radioplays und zusammen stolze 100.000 Spotify Plays freuen sich die JB Band und Sängerin Jazmine.

Radioplays, TV-Auftritte und Videos: Ein Sampler als Reichweitenbooster

Letztere, gerade mal 21 Jahre alt, lieferte mit ihrem Titel Gemeinsam Einsam so etwas wie einen Hit zur Corona-Zeit, der ihr Playlist-Platzierungen in arrivierten Jugendsendern wie big Fm, ein Einstunden-Interview bei Radio Energy – und auch zur Produktion eines Videoclips führte. „Das war ein echter Reichweitenbooster“, freut sich die 22-Jährige. Eine Meinung, der sich Isaac Roosevelt nur anschließen kann. Sein von ihm komponierter Allstar-Track Sing A Song mit insgesamt 64 Sänger*Innen schaffte es auf über 100.000 Plays und wird nun bald auch in einer deutschen Version zu hören sein. Zudem wurde er als Mottosong des Welcome To Europe Festivals auserkoren – einem ESC für Nachwuchsacts, der am 22. Juni im Europa Park Rust ausgetragen wird.

Jürgen Hörig spendete einen Anteil.

Auch für den prominentesten Mitwirkenden war diese Aktion ein Gewinn: „Erst dadurch fand mein Song Helpless den Weg ins Radio“, sagt Jürgen Hörig. „Eine wirklich tolle Aktion“ sagte der SWR-Landesschau-Moderator, als er ein symbolischen, eigens hierfür von der Bäckerei Maurer gebackenen 10.000 Euro Brot-Scheck überreicht bekam. Auf Geld allerdings verzichtet Hörig, sein Anteil wurde an die anderen Künstler verteilt „die es sicher nötiger haben“.

Bleibt noch mitzuteilen, warum ein ungewöhnlich hoher Anteil von 5 Euro pro CD an die Künstler ausgeschüttet werden konnte. Nino Gaumann: „Das ist den Sponsoren zu verdanken, welche die Kosten von CD-Produktion, GEMA, Homepage und alle Werbemittel übernahmen, sodass wir nur sehr wenig Administrationskosten hatten“.

Hans Derer, Chef von 7us und Initiator der Aktion jedenfalls ist zufrieden: „Ein großes und „laut starkes“ Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben: Danke, Thank You, Mercie an alle, die mitgeholfen haben !“

PS: Mittlerweile sind nur noch wenige Rest-Exemplare des Samplers verfügbar – hier kann noch bestellt werden: https://lautstarkfuerkultur.com/

Vielen Dank für die Unterstützung!

Das gesamte Team von 7us media group GmbH bedankt sich bei allen, die hinter den Kulissen unterstützt haben – ob mit Sponsorings oder Shout Outs, ob mit Ideen, Tipps oder Anregungen, ob beim Flyer-Verteilen oder Texten, ob mit Prominenz oder Kompetenz:

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Dr. Sigel (Landrat des Rems-Murr-Kreises), Dr. Timo John (Wirtschaftsförderer des Rems-Murr- Kreises), Jürgen Kiesl (Bürgermeister, Gemeinde Leutenbach), Tobias Maurer (Bäckerei Maurer), Rolf-Martin Klingler und Herrn Hofmeister (Kreissparkasse Waiblingen), Tom Dirkschnieder (Alfred Kärcher GmbH), Diana Fuhrmann (Firma HWS Steuerberatung), Jürgen Karajan (Präsident des Rotary Club Waiblingen) Chris Flanger (Airport Promotion), Andy Schmitt (Hitradio Antenne 1), Dr. Winfried Longerich, Jochen Stöckle, Stephan Randecker, Chiara Franssen (SWR 1), Edi Graf (SWR 4), Dan Peter, Miriam Angerstein (Evangelisches Medienhaus GmbH), Alfred Krandick (Radio VHR), Dennis Hamann (Hitradio Energy), Rainer Äckerle (Autohaus Äckerle), Günter Seibold (Regio TV), Walter und Claudia Negele (Negele – die Küche), Christian Lehmann (Before Eight Promotion, Mannheim), Christian Hentschel (SCHALL-Magazin), Martin Buchenberger (Musix), Brigitte Guckel (CD Informa), Wolfgang Ilg, Jürgen Schulz, Isaac Roosevelt, Fabian Mroz, Rita Angles, Stephan Rindler, Andrea Sommer, Mace Niemyt, Eva Herschmann, Ede Rehberger, Jan Hanicz, Jürgen Hörig und all jenen, die mit dem Kauf einer CD dieses Kulturprojekt unterstützen.

https://www.facebook.com/lautstarkfuerkultur/

https://lautstarkfuerkultur.wordpress.com/

Quelle: 7us media group GmbH