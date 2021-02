Falling In Reverse: teilen neue Version & Video von „I’m Not A Vampire“

Falling In Reverse veröffentlichen ein Video zu der überarbeiteten Version des Fan-Klassikers I’m Not A Vampire:

„I’m Not A Vampire (Revamped) was over 10 years in the making„, sagt Ronnie Radke. „I wrote the original song, while sitting inside a maximum security prison, about drug addiction. I always believed songs such as this one had more to offer than its original form, so I wanted to give fans a new perspective and redefine who I am when it comes to expressing myself and being creative.“

Der Song entstammt ursprünglich dem Erfolgsalbum The Drug in Me is You (2011), das im letzten Jahr den Gold-Status erhielt.

Am 17. und 31. April wird mit Live From The Unknown außerdem eine Live-Stream-Konzertreihe starten. Der dazugehörige Trailer ist hier einsehbar, Tickets sind hier verfügbar.

Zuvor erschien die Single Popular Monster (Video – über 50 Millionen Aufrufe), die sich in der US-Heimat über mehrere Wochen an der Spitze der Radio-Charts hielt und auch den ersten Nummer-eins-Hit der Band um Frontmann Ronnie Radke markierte.

