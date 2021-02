Architects: Lead-Single „Meteor“ als Stream online

Architects präsentieren mit Meteor einen weiteren Vorboten aus ihrem Album For Those That Wish To Exist, das am 26. Februar 2021 auf Epitaph erscheinen wird. Den rockig-melodiöse Track gibt es hier zu hören:

Zuvor veröffentlichte das Quintett mit Dead Butterflies, Animals und Black Lungs drei weitere Single-Auskopplungen, die jeweils

mehrere Millionen Streams/Video-Aufrufe verzeichnen.

For Those That Wish To Exist folgt auf das Top 10 Erfolgsalbum Holy Hell, aus dem Jahr 2018, das den tragischen Tod des Gitarristen und Bruders Tom Searle behandelte.

Als Special Guests auf dem Album mit dabei: Mike Kerr (Royal Blood), Simon Neil (Biffy Clyro) und Winston McCall (Parkway Drive)

Quelle: Starkult