Erik Cohen: Neuer Song „Doomrider“ inkl. Musikvideo online

Erik Cohen fügt organisch zusammen, was ihm im Blut liegt, schuf sich über die Jahre (s)eine eigene Nische im Rockbetrieb. Der Kieler entwirft große, eigenständige Songs in deutscher Sprache, auf instrumental „internationaler“ Basis. Mit Doomrider liefert er kurz vor dem vierten Studioalbum Northern Soul, das im Rockbereich große Aufmerksamkeit erhält, einen staubigen Desert Rock-Ritt in den Sonnenuntergang. Denken wir an Queens Of The Stone Age, Kyuss, Fu Manchu auf Deutsch. Eingängig, warm.

Mehr zu Northern Soul:

Quelle: Starkult