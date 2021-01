Lautstark Für Kultur: lokaler Sampler verkauft 1.000 CDs

Eine „…großartige Benefiz-Aktion eines kleinen Labels“ (SWR 1) sorgt landesweit für Aufsehen: Nach Dutzenden von Presseartikeln und hunderten von Radio-Einsätzen freuen sich die Macher des lediglich lokal angebotenen Longplayers Lautstark Für Kultur nun über den Verkauf von fast 1000 CDs. „Hochgerechnet auf Deutschland wären das runde 75 000 Tonträger“, schätzt Andy Schmitt, Marketingleiter des Senders Hitradio Antenne 1, der mit einem mehrmals ausgestrahlten Interview mit 7us-Chef Hans Derer das Projekt mit ins Rollen brachte. „Wir haben nur einen sehr kleinen Rest von CDs“, aber werden dennoch in den nächsten Tagen bereits 5000,- Euro (5 Euro pro CD) an die Künstler verteilen.“

„Wenn Menschen im Lockdown nicht mehr zu Konzerten können, dann muss die Musik eben zu den Menschen“, so lautet die Idee hinter dem CD-Sampler, auf dem 23 regionale Acts mit insgesamt 153 Musikern 80 Minuten Musik aus der pulsierenden Kreativregion vor Stuttgarts Toren servieren – von deutschem Pop bis schwäbischem Rock, von virtuosem Jazz bis knallhartem Punk, von modernem Popschlager bis Hip-Hop auf Französisch. Doch bei aller stilistischen Verschiedenheit der Songs – eines haben alle gemeinsam: eine große künstlerische Qualität.

Nachdem unlängst sogar der Baden-Württembergische Ministerpräsidenten Kretschmann ein lobendes Grußwort verfasste, wird die Aktion ab 12. Januar auch in zwei Sonderausgaben der vom Evangelischen Medienhaus produzierten Sendungen Vollwert – Kreative Köpfe Aus Musik Und Kultur gewürdigt: Mit dabei sind Mick Scheuerle und Jazmine sowie Jonny Akehurst von der JB Band und Frank Stadelmann von Raum 13. Auf YouTube sind sie bereits ab heute zu sehen!

Hier ist der Sampler erhältlich: https://lautstarkfuerkultur.com/

Alle wichtigen Termine im Überblick:

Titelvorstellung bei SWR 4 – Cliff House und JB Band

So, 10.01. zwischen 18:00 und 20:00 Uhr

TV-Ausstrahlung der ersten Vollwert-Sondersendung bei BW Family:

Di, 12.01. um 17:30 Uhr und um 20:30 Uhr,

Mi, 13.01. um 18:00 Uhr und

Sa, 16.01. um 19:30 Uhr und 20:30 Uhr!

TV-Ausstrahlung der zweiten Vollwert-Sondersendung bei BW Family:

Di, 19.01. um 17:30 Uhr und um 20:30 Uhr,

Mi, 20.01. um 18:00 Uhr und

Sa, 21.01. um 19:30 Uhr und 20:30 Uhr!

Eröffnet wird er von einem bewegenden Mottosong: Sing A Song von Artists For Europe, eine Ballade, die an den Zusammenhalt der Menschen in schwieriger Zeit appelliert. Geschrieben von Isaac Roosevelt und dem Produzenten Jürgen Schulz, eingespielt von der Band Dynamite Funk. Der ehemalige Voice Of Germany– Abräumer, in der Region durch mehr als einem halben Dutzend spektakulärer Live-Auftritte bekannt, hat es mit seiner Antwort auf We Are The World im Lockdown geschafft, mehr als 64 Solo-Sänger*Innen zum Singen zu bringen. Dieser Mottosong von Lautstark Für Kultur ist gleichzeitig auch der des Winnender Vereins Artists for Europe – mit keinem geringeren als Landesschau-Moderator Jürgen Hörig als prominentestem Sänger und Supporter, dessen eigenen Song Helpless er auch für den Sampler zur Verfügung stellte.

Doch es gibt auch sonst viel Sinnhaftes zu hören auf diesem Album, das mehr ist als nur ein Sampler: Ob die Punkrocklegenden von NoRMAhl, die Pop-Aufsteigerin Jiska, die preisgekrönte JB Band um The Voice-Finalisten Johnny Akehurst oder der Schwaben-Rapper MC Bruddaal – um nur einige Namen zu nennen. Hier ist definitiv für jeden etwas dabei – Mehr Informationen gibt es hier!

Hier kann die Hymne Sing A Song gesichert werden!

Hier kann der Sampler Lautstark vorbestellt werden!

Quelle: 7us media group GmbH