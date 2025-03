Lo-Pan: veröffentlichen die neue Single „Northern Eyes“ aus dem kommenden Album „Get Well Soon“

Die amerikanischen Hardrocker Lo-Pan präsentieren mit Northern Eyes die letzte Vorab-Single aus ihrem mit Spannung erwarteten Album Get Well Soon. Das neue Full-Length-Album der seit langem aktiven Band aus Columbus, Ohio, wird am 4. April 2025 über Magnetic Eye Records veröffentlicht.

Der Song Northern Eyes vereint Einflüsse von Grunge und Tool:

Vocalist Jeff Martin erklärt: „Northern Eyes handelt von Licht gegen Dunkelheit und dem fortwährenden Kampf um Herzen und Köpfe.“

Bassist Scott Thompson fügt hinzu: „Dieser Song ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir ungerade Taktarten mit stabilen Rhythmen ausbalancieren, um den Klang wie Wellen, die brechen, wirken zu lassen.“

Drummer Jesse Bartz ergänzt: „Ich liebe es, diesen Song live zu spielen, wegen der offenen Beckenarbeit, die sich in verzerrtem Lärm verwandelt.“

Get Well Soon Tracklist:

1. The Good Fight

2. Northern Eyes

3. Wormwood

4. Ozymandias

5. Rogue Wave

6. Harpers Ferry

7. Stay With The Boat

8. God’s Favorite Victim

9. Six Bells

Auf der Suche nach einem eingängigen Song? Lo-Pan liefern diese in Hülle und Fülle! Die vierköpfige Band aus Columbus, Ohio, ist bekannt für ihre kraftvolle Mischung aus treibenden Rhythmen, melodischen Vocals und immersiven Klanglandschaften. Mit Get Well Soon erweitern sie ihr Repertoire um fesselndes Songwriting.

Seit 2005 haben Lo-Pan hart gearbeitet, um sich einen Ruf als eine der konstantesten und überzeugendsten Bands der modernen Heavy-Szene zu erarbeiten. Ihre Arbeitermentalität und die einzigartige künstlerische Vision sind auf Get Well Soon deutlich spürbar.

Auf diesem Album definieren Lo-Pan ihren Stil des amerikanischen Hard Rock weiter, eine fesselnde Mischung aus schwerem Sound, angereichert mit Metal- und Grunge-Elementen, alles vereint durch fesselndes Songwriting zu einem unwiderstehlichen fünften Album.

Lo-Pan entstanden in der lebhaften Underground-Szene von Columbus aus einer gemeinsamen Liebe zu Vintage-Rock, Stoner-Metal und moderner Schwere. Die vier Musiker wurden durch die Leidenschaft vereint, Grenzen zu überschreiten. Es war kein Zufall, dass sie ihren Namen von dem zauberhaften Bösewicht aus dem Kultfilm Big Trouble In Little China ableiteten, da die Band sich zum Ziel gesetzt hatte, filmische Dramatik mit überlebensgroßer Energie zu verbinden.

Von ihren frühesten Tagen an zeichneten sich Lo-Pan durch eine intensive Live-Präsenz und einen Sound aus, der klassischen Rock mit dem drückenden Gewicht von Stoner- und Doom-Einflüssen kombinierte. Das Debütalbum Sasquanaut von 2009 war ein sofortiger Durchbruch, das für seine eingängigen Hooks und monumentalen Grooves gelobt wurde und die Band als eine Kraft etablierte, mit der man im Heavy-Underground rechnen musste.

Das zweite Album Salvador (2011) festigte ihren Ruf und zeigte einen verfeinerten Sound und größere musikalische Reife. Colossus von 2014 stellte einen bedeutenden Fortschritt dar, indem es in neue Territorien vordrang und mit engeren Arrangements und expansiverer Produktion von Andrew Schneider (Pelican, Unsane u.a.) aufwartete.

2019 veröffentlichten Lo-Pan Subtle, das eine weitere Evolution ihres Sounds markierte. Die Band wagte es, Risiken einzugehen, indem sie neue emotionale Tiefen durch einen introspektiveren und atmosphärischen Ansatz erkundete, was sowohl bei Kritikern als auch bei Fans gut ankam.

Lo-Pan haben mit Größen wie High On Fire, Torche und Red Fang getourt und ihre energiegeladenen Auftritte in den USA und Europa präsentiert.

Get Well Soon kündigt einen weiteren großen Fortschritt für Lo-Pan an. Schwer, cool, eingängig und mit einer ausgeprägten emotionalen Resonanz, die durch Erfahrung und Reife entwickelt wurde, wird Get Well Soon die Amerikaner an neue Orte auf der ganzen Welt führen.

Lo-Pan Albumveröffentlichung US-Tour:

04.04.2025 Columbus, OH (US) Ace of Cups

05.04.2025 Dayton, OH (US) Blind Bobs

18.04.2025 Newport, KY (US) Southgate House

19.04.2025 Lexington, KY (US) Al’s Bar

25.04.2025 Cleveland, OH (US) Grog Shop

Line-Up:

Jeff Martin – Vocals

Chris Thompson – Guitar

Scott Thompson – Bass

Jesse Bartz – Drums