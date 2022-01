Lordi: neue digitale Single “Day Off Of The Devil”

Kurz nach dem Release ihres monströseren Lordiversity Projekt und der Veröffentlichung ihrer digital Single Demon Supreme bringen Lordi bereits die nächste Single raus.



Die neue Single heißt Day Off Of The Devil ­– inspiriert von unverwechselbaren 70ies Hard Rock Klängen. Fans von Kiss und Alice Cooper werden sie lieben! Lordi reproduzieren nicht nur den 70er-Sound, insbesondere die Stimme von Mr. Lordi trägt viel dazu bei, die Songs einzigartig und unverwechselbar Lordi zu machen.

Nicht genug, veröffentlichten Lordi zudem ihr nächstes digital Album aus der Lordiversity Kollektion.

Die finnische Band läuten mit Humanimals die nächste Dekade ihrer musikalischen Zeitreise ein und tauchen zusammen mit ihren Fans in die 80er Jahres des AOR und Stadion Rock, angelehnt an Acts Desmond Child. Nach dem 2020er Release von Killection, experimentierten Lordi mit Glam Metal. Sicherlich ein sehr kontroverses Metalgenre, manche würden sogar soweit gehen, es als ‚Poser Hard Rock‘ zu bezeichnen, aber wenn irgendjemand ein Hair Metal Album aufnehmen kann ohne sich dabei lächerlich zu machen, dann sind das Lordi.



Schnapp‘ dir eine Dose Haarspray und rutsche gradewegs in die 80er zurück!