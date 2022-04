Mad Dillon’s Deputies: unterschreiben bei Boersma-Records

Die Hagener Krautrocker Mad Dillon’s Deputies haben bei Boersma-Records unterschrieben. Im Juli erscheint das Label-Debüt Still Unbreakable und bereits am 13.05.2022 kommt die erste Single Are You Ready.

Die Band zur Unterschrift:

„Wir freuen uns mit Stolz mitteilen zu können, dass wir mit unserem Album Still Unbreakable bei Boersma-Records unter Vertrag stehen und das Album ab dem 01.07.2022 als Pressung sowie online über Amazon Music, iTunes und Spotify erhältlich ist und ab sofort dort vorbestellt werden kann. Unsere Single Are You Ready erscheint bereits am 13.05.2022 bei den genannten Anbietern. Wir bedanken uns schon jetzt für die Unterstützung und sind sehr gespannt auf die weitere Zusammenarbeit!“

Über Mad Dillon’s Deputies:

Mad Dillon’s Deputies, kurz MDD, sind eine echte Hagener Band, die sich 1978 gegründet und zunächst dem Krautrock verschrieben hatte. Bereits in den 80ern war die Band regelmäßig Teil der Veranstaltungsreihe Hagen live, bei der ebenfalls Bands wie Extrabreit und Grobschnitt zum Line-Up gehörten und spielte neben großen Namen wie der Spider Murphy Gang und Mother’s Finest bei Rock Auf Dem Müll auf. Eine internationale Tour führte die Deputies mit Eigenkompositionen in den ersten Jahren zudem durch Nordfrankreich und Belgien. Mitte der 90er stieß ein neuer Sänger zur Band hinzu, durch den sich die stilistische Ausrichtung zusehends in Richtung Classic sowie Hardrock orientierte und erstmals auch Coversongs Eingang ins Repertoire fanden. In den darauffolgenden Dekaden, nicht zuletzt auf Grund mehrfacher personeller Wechsel, zeichnete sich das kompositorische Schaffen der Band durch das genreübergreifende Zusammenführen von Rock- und Pop-Elementen aus, wobei Covern bzw. das dem eigenen Charakter entsprechende Adaptieren von Songs sich zunehmend zum zentralen Vorhaben entwickelte. Auf Stadtfesten in und um Hagen sind die Deputies seit Jahren eine feste Größe. 2000 spielten sie zweimal als lokaler Support der Puhdys, einen der Gigs in der Dortmunder Westfallenhalle, und 2019 als Vorband von Zoff. Seit 2020 hat die Band mit Dirk Tetampel und Vera Heinisch zwei neue Frontleute, mit denen die langersehnte Rückorientierung zu rockigeren Ursprüngen auf der Basis ausschließlich eigener Stücke möglich wurde. Weder der zum Teil tragische Verlust geschätzter Bandmitglieder noch die Flutkatastrophe 2021, die den Proberaum erfasst und sogar Teile des Interieurs kilometerweit bis hin zum Hagener Rathaus gespült hatte, konnten den Zusammenhalt der Mad Dillon‘s Deputies in all den Jahren nachhaltig erschüttern. Zum 44. Jubiläum bringen sie 2022 daher unter dem sprechenden Titel Still Unbreakable mit dem Label Boersma-Records ein Album auf den Markt, das ausschließlich abwechslungsreiche Eigenkompositionen, bestehend aus Blues-, Hardrock- und (melodischen) Metal-Elementen, aufweist, und von Insidern als „Gute-Laune-Hardrock“ gefeiert wird, nicht zuletzt aber auch nachdenkliche Töne anschlägt.

