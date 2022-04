The Ballet Bombs: Willkommen auf Noisolution

Kaum haben wir auf der großen Label-Geburtstagsparty alle Bands zu Kaffee und Kuchen um uns gescharrt, kommt wieder Nachwuchs ins Haus.

Jung und wild und Glitter im Haar, ein Trio aus Eindhoven / Niederlande. Punk, Glam und Heavy Rock treffen auf psychedelische Soundorgien. Und trotz massivem Gitarren-Gewitter voller Reverb und Fuzz sind sie catchy und eingängig. Der Geheimtipp auf dem kommenden Roadburn Festival, bei dem die drei schon 2020 eingeladen und letztes Jahr in der Online-Variante per Stream zugeschaltet waren. Nun endlich auf echten Bühnen am 23. April in der Hall Of Fame. Aufgepasst, da kommt was ganz Feines.

Und der Name? Ballet Bomben? Gibt´s da etwas, was wir wissen sollten?

„The Ballet Bombs stand really for what we are. On one hand we create tough, noisy, energetic, explosive music. But on the other hand we’re just sweet guys, we love glam and don’t have to be edge and the tough guys all the time. And if you listen closely, a lot of songs are just nice songs about life, friendships, girls and love.

Just like the band name, on one hand tough and explosive and on the other actually just sweet. A bit yin-yang.“

Als Einstieg gibt es im Juni eine wundervolle limitierte 10inch mit fünf exzessiven Songs und 20 Minuten Gitarren-Exzess. Erste Konzerte und Festivals sind gebucht und in Kürze kommen Shows in Deutschland dazu.

Veröffentlichung der 10inch ist am 3.Juni 2022 und gibt garantiert einen ersten Einblick in die exzessiven Gitarren-Orgien und Popsongs der drei.

Und hier die Live-Session, die einen Eindruck dessen gibt, was die Band auf der Bühne abliefert. Zieht euch warm an, da geht was.