Mantar + Skeletonwitch

Support: Evil Invaders + Deathrite

17.11. Hamburg – Markthalle

19.11. Hannover – Musikzentrum

20.11. Nürnberg – Hirsch

21.11. Essen – Turock

22.11. Zürich – Dynamo

23.11. Stuttgart – KJH Hallschlag

24.11. Salzburg – Rockhouse

26.11. München – Backstage

27.11. Vienna – Arena

28.11. Graz – Explosiv

30.11. Leipzig – UT Connenwitz

01.10. Berlin – SO36

08.12. Wiesbaden – Schlachthof

Mantar Sänger/Gitarrist Hanno sagt dazu:

“Nach Monaten des Schreibens, ohne Ende Arbeit im Proberaum und den Aufnahmen unseres neuen Albums, werden wir langsam aber sicher geil, endlich wieder auf Tour zu gehen.

Wir freuen uns darauf, mit neuen Songs im Gepäck live zu spielen, neue Städte zu besuchen, in denen wir bisher noch nicht waren und auf die Rückkehr an Orte, die für uns immer eine sichere Bank waren.

Holt euch schnell eure Tickets, denn wir erwarten einige ausverkaufte Clubs.

Freut euch auf ein heftiges Package, bei dem für jeden was dabei sein sollte. ABRISS!“

Kommentare

Kommentare