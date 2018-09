Amorphis und Soilwork: in Europa auf Tour mit Jinjer und Nailed To Obscurity

Amorphis + Soilwork

Support: Jinjer + Nailed To Obscurity

11.01.2019 Oberhausen – Turbinenhalle 2

13.01.2019 Hamburg – Markthalle

18.01.2019 Hannover – Capitol

19.01.2019 Leipzig Hellraiser

26.01.2019 Wien – Ottakringer Brauerei

29.01.2019 Berlin – Kesselhaus

30.01.2019 München – Backstage Werk

01.02.2019 Geiselwind – Music Hall

02.02.2019 Köln – Essigfabrik

13.02.2019 Wiesbaden – Schlachthof

14.02.2019 Saarbrücken – Garage

15.02.2019 Stuttgart – LKA Longhorn

16.02.2019 Pratteln – Z7

Amorphis-Gitarrist Esa Holopainen kommentiert: „Endlich touren wir wieder durch Europa! Im Zuge der Queen Of Time-Tour werden wir die Amorphis-Liveproduktion auf ein neues Level hieven. Umso mehr freuen wir uns, dass uns die mächtigen Soilwork, Jinjer sowie Nailed To Obscurity auf dieser Tour begleiten werden. Sichert euch schnell Tickets, das gibt ein wahres Retro-Feuerwerk!“

Soilwork-Sänger Björn „Speed“ Strid ergänzt: „Auch wir freuen uns enorm auf die Tour mit Amorphis, da es zugleich die erste mit unserem neuen Album sein wird. Seit meiner Jugend sind Amorphis meine finnische Lieblingsband, als mich damals Tales From The Thousand Lakes tagtäglich begleitet hat. Die einzigartigen Metalstile beider Bands werden zu einem epischen Cocktail, wenn wir gemeinsam durch Europa rollen. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht!“

Auch Jinjer beziehen Stellung: „Es ist uns eine riesige Ehre, mit zwei solchen Metalgiganten, wie es Amorphis und Soilwork sind, auf Tour zu gehen. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein! Wir versprechen euch, dass wir Abend für Abend unser Bestes geben und sogar neue Songs spielen werden. Europa, sei gewarnt, 2019 wird laut!“

NTO-Gitarrist Jan-Ole Lamberti ergänzt: „Wir können es kaum erwarten, endlich wieder auf Tour zu gehen – und das mit einem solchen Megapackage. Wir freuen uns darauf, bekannte Gesichter in Städten und Clubs zu sehen, in denen wir schon zuvor gespielt haben, aber auch neue Leute an Orten und in Ländern kennenzulernen, in denen wir noch nie unterwegs gewesen sind. Das wird klasse!“

Kommentare

