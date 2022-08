Maraton: veröffentlichen neue Single mit dem Titel „Boltzmann Brain”

“Who is gonna fill the void when we´re gone All we ever grow is old”

Maraton haben Folgendes zu sagen:

„Boltzmann Brain embodies everything that we wanted to do with our new album. It’s eclectic, catchy, and a bit hard to place. The lyrics are a weird mix of nihilism and romantic melodrama. For us, it was a huge creative success in pretty much every way.“

Sänger Fredrik Klemp bringt an, dass der Song eine unbekannte Lücke in seinem Leben füllt, was ihn dazu gebracht hat, sein inneres Selbstbewusstsein zu reflektieren. Boltzmann Brain ist die letzte Single aus Maratons kommendem Album Unseen Color, das am 7. Oktober über Indie Recordings veröffentlicht wird.

Über Marathon:

Marathon sprengen Grenzen zwischen den Genres und kreieren progressiven Alternative Rock mit dröhnendem Bass, massiven Gitarren und außergewöhnlichem Gesang. Beschrieben als „schamlos melodisch“ experimentiert die Band mit Klangbildern und schafft Musik, die man als eine dynamische Reise durch Sinneseindrücke beschreiben kann. Thematisch werden Grenzen zwischen Emotionalem und Philosophischem gezogen. Die Songs basieren auf der Empfänglichkeit des Menschen für neue Eindrücke und Entwicklungen.

Maraton veröffentlichten 2019 ihr Debütalbum Meta mit großem Erfolg und sehr guten Bewertungen über die eigenen Ländergrenzen hinaus. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat das Debüt allein auf Spotify fast drei Millionen Plays und trotz Pandemie und wenig Konzertmöglichkeiten wächst Maratons Fangemeinde weiter.

Die Band wurde für ihre erstaunlichen und energiegeladenen Live-Auftritte mit folgenden Äußerungen gelobt: „Bergersens Falsett-Darbietung ist einfach erstaunlich“ und „Mit einer Stimme, angetrieben von Kraft und Klarheit, bekam ich Gänsehaut an Stellen, von denen ich nicht wusste, dass man Gänsehaut bekommen kann“ – Heavymetal.no.

Maraton waren zuvor auf Festivals wie dem Roskilde Festival in Dänemark, dem By:larm und Trondheim Rocks in Norwegen zu sehen. Nach dem Debütalbum gingen sie zudem zusammen mit Lepros auf ausgedehnte Europatournee.

Line-Up:

Fredrik Bergersen Klemp – Gesang

Simen Hundere Ruud – Gitarre

Frank Nordeng Røe – Schlagzeug

Magnus Johansen – Keys

Ruben Aksnes – Bass

