Mark Morton (Lamb Of God): Video zu „All I Had To Lose“ veröffentlicht

Mark Morton, Gitarrist der Metal-Band Lamb Of God, präsentiert zu dem Song All I Had To Loose ein neues Musikvideo:

Der Track entstammt der Solo-EP Ether, die am Freitag, 17. Januar über Rise Records erschien.

Ether folgt auf das Solo-Debüt Anesthetic, das im März des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, und enthält fünf Songs, auf denen prominente Gäste wie Lzzy Hale (Halestorm), Howard Jones (Light The Torch), John Carbone (Moon Tooth) und Mark Morales (Sons Of Texas) zu hören sind.

Ether Track Listing:

1. All I Had To Lose (feat. Mark Morales)

2. The Fight (feat. John Carbone)

3. She Talks To Angels (feat. Lzzy Hale) [Black Crowes cover]

4. Love My Enemy (feat. Howard Jones)

5. Black (feat. Mark Morales) [Pearl Jam cover]