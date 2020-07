Maryann Cotton: „Hallelujah“ seit Freitag im Handel

OUT NOW heißt es seit Freitag für das neue Werk von Maryann Cotton und dafür wurde nicht nur in der Wahlheimat des jungen Dänen – Las Vegas – kräftig die Werbetrommel gerührt!

Während man in Deutschland im Vorfeld sehr kontrovers ob der gewollten Nähe zu Vorbild Alice Cooper diskutierte, erhielt Maryann Cotton im Rest der Welt fast ausschließlich Hallelujahs für das Album.

Die Band lässt sich nicht beirren und geht weiter ihren Weg.

Das Album gibt’s hier: https://shop.el-puerto-records.com/de/tontraeger/cd/50/maryann-cotton-hallelujah oder digital auf allen gängigen Plattformen: https://backl.ink/142456462

Tracklist Hallelujah:

01. Hallelujah

02. Night In California

03. I’m Your Saint

04. White Pearl

05. Those Things To Come

06. Eternal Love Forever

07. Take Me Home (Delilah)

08. My Own Way

Maryann Cotton sind:

Maryann Cotton – Vocals

Hal Patino – Bass

Sebastian Sly – Guitar

Shawn Kernon – Drums

Mehr Info:

https://www.facebook.com/MaryannCottonOfficial/

http://www.maryanncotton.net/