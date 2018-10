Der Oktober hat begonnen und Halloween steht quasi vor der Tür. Somit stellen sich die Fragen: Was ist dieses Jahr in Sachen Halloween-Kostüm angesagt? Welche Kostümierung darf auf keiner Halloween-Party fehlen? Sind Einhörner auch dieses Jahr weiterhin im Trend oder vielleicht doch schon ein alter Hut? MASKWORLD zeigt die aktuellen Kostümtrends.

Bunt und Glitter statt Blut und Glibber

Bisher wurde Halloween in Deutschland vor allem gruselig und mit viel Kunstblut gefeiert. 2018 werden die Kostüme dagegen bunter und eleganter. Vielleicht liegt es am Einhorn, das letztes Jahr schon die Halloween-Partys erobert hat oder daran, dass auch in den USA zu Halloween die Verkleidungen bunter und weniger schaurig sind. Jedenfalls setzen Trendsetter dieses Jahr bei den Kostümen eher auf sexy Glitzerhexen, florale Calaveras und glamouröse Teufel. Auch in Sachen Make-up muss es nicht mehr nur blutig sein. Das Totenkopf-Make-up wird mit bunten Farben, Perlen und Strasssteinen verziert. Statt blutenden Wunden sind beim Zombie-Look bunte Farben und Make-up im Popart-Stil angesagt. Glitter, Glamour und ein Hauch Extravaganz stehen zu Halloween dieses Jahr hoch im Kurs.

SFX-Make-up: kleiner Aufwand, große Wirkung

Youtube- und Instagram-Stars sind Trendsetter – auch beim Halloween Make-up. In oft aufwendig produzierten Videos und Bildern zeigen sie spektakuläre Looks und bieten damit jede Menge Inspiration für das eigene Halloween-Make-up. Gerade als Laie sind die Schritt-für-Schritt-Anleitungen per Bild und Ton die perfekte Vorlage zum Nachschminken. Mit immer realistisch wirkenden SFX-Produkten bekommen auch Anfänger die coolen Looks der Influencer umgesetzt – und das ohne stundenlang vor dem Spiegel zu stehen! Mit Latexmilch und Kosmetikwatte lassen sich Wunden und abgerissene Haut darstellen, Collodium erzeugt auf der Haut realistisch wirkende Narben und selbstklebende 3D-Wunden lassen sich so einfach auftragen wie ein Klebetattoo. Mit etwas Blut und Schminke verziert, sieht das Halloween-Make-up aufwendiger aus, als es eigentlich ist.

Der Klassiker: Horrorfilme

Horrorfilmklassiker feiern gerade ein großes Revival. Sei es 2017 die Neuverfilmung von “Es”, dieses Jahr die Neuauflage von “Halloween” oder das Spin-off zur Conjuring-Reihe “The Nun”. 2019 bekommt auch der Batman-Bösewicht Joker einen eigenen Film. Ob nun verkleidet als Pennywise oder Michael Myers, gruselige Nonne oder als Antiheld der Joker – Horrorfilm Kostüme gehören zu den großen Halloween Trends 2018.

