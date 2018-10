Basement haben einen neuen Song aus ihrem kommenden Album veröffentlicht. Er trägt den Namen Be Here Now. Ihr neues Album Beside Myself erscheint am 12.10. Das Album wurde produziert von Colin Brittain und Basement, das Mixing übernahm Rich Costey (u.a. Alt-J, Weezer, Sigur Rós).

Außerdem wird die Band im Januar auf Europa Tour kommen inklusive Shows im deutschprachigen Raum. Die Band rechnet mit einem schneereichen Winter: „Mainland Europe has some truly beautiful cities which we probably won’t be able to see through all the snow“, schreiben die Briten in ihrem Post unten – und haben zugleich eine sehr gute Idee, wie man der Kälte entkommen kann: „Come warm yourselves up at one of these shows“.

Basement Live

15.01. Köln – Kantine

16.01. Hamburg – Logo

22.01. Berlin – Bi Nuu

23.01. München – Hansa 39

24.01. Wien – Flex

