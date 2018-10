Die 80er Jahre haben schon so manches Revival hinter sich, doch was The Night Flight Orchestera auf ihren bis dato vier Alben wiederaufleben lassen, ist in puncto Hitdichte schlicht und ergreifend herausragend. Inbrünstige Vocals, große Melodien und Refrains, grandiose Gitarrenhooks und Keyboardflächen in allerfeinster AOR-Manier: Kein Wunder, dass die Popularitätskurve der Schweden ganz steil nach oben zeigt – und das beileibe nicht nur unter Melodic Rock-Fans und TOTO-Fanatikern.

Vielleicht gründet dieses einzigartige Crossover-Potential im besonderen Background der Bandinitiatoren: Ins Leben gerufen wurde das The Night Flight Orchestera von Björn Strid und David Andersson, ihres Zeichens Sänger bzw. Live-Gitarrist von Soilwork, und auch Arch Enemy Sharlee D’Angelo mischt munter mit im melodischen Reigen. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern frönen sie seit 2012 dem Sound der großen Radio-Rock-Ära und verleihen ihm gleichzeitig eine ungemein mitreißende Frische – live ebenso wie im Studio. Ihr werdet es selbst erleben, denn The Night Flight Orchestera sind 2019 ebenfalls beim BANG YOUR HEAD!!! zu Gast.





Das BANG YOUR HEAD!!! 2019 findet vom 11. bis 13. Juli des kommenden Jahres statt.



Bereits bestätigt:

KROKUS

DARK TRANQUILLITY

CIRITH UNGOL

ROSS THE BOSS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

FLOTSAM AND JETSAM

VISIONS OF ATLANTIS

STORMWARRIOR

Weitere Bands folgen in Kürze.

Der Vorverkauf über unseren Shop www.shop.bang-your-head.de hat bereits begonnen.

Dort erhaltet Ihr die Tickets für das BANG YOUR HEAD!!! 2019

zum Frühbucherpreis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr)

und auf Wunsch pro geordertem Ticket inklusive eines exlusiven und limitierten Gratis-Shirts (s. Abbildung unten) aus 100% Baumwolle und in Wunschgröße. **

Kommentare

Kommentare