Heute veröffentlichen die Farmer Boys bereits die dritte Single ‚Tears Of Joy‚, aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album »Born Again«, das am 2.November diesen Jahres erscheinen wird.

Gitarrist Alex Scholpp bekommt Freudentränen und konstatiert: „Hier hat alles direkt gepasst! Wir haben mit ein paar Chord-Changes und Melodien von Matze herumexperimentiert, da flog uns die Anfangs-Gitarren-Harmonie zu und es entstand sofort diese euphorisch-melancholische Stimmung. Der Song lebt auch von Timmys mächtigem Groove und dem leichten Uptempo. Ich kann mich erinnern, dass der Vers ursprünglich anders ging, Matze aber dann auf den letzten Drücker noch eine bessere Version gemacht hat!“

„Eine Erinnerung aus den Tiefen der 80ern: Dieter Thomas Heck und ‘Formel Eins’ waren Pflicht, die ‘Bravo’ heimlich unterm Bett und ‘Wetten Dass…?’ ein familiäres Ritual. Eine Zeit zwischen Sirenen-Übung, Samstags war noch Schule und Burt Reynolds Schnauzer. Softball, Zauberwürfel, Hansi Müller, die ersten Sonnenstrahlen des ersten Tages in den großen Ferien und das ratternde Geräusch des hochgezogenen Rollladens… eine Symphonie die man nie mehr vergisst“, erinnert sich Frontmann Matthias Sayer.

Seht das Video zur Single ‚Tears Of Joy‚ hier: https://youtu.be/kTm0ot03HII

Oder holt euch die Single hier digital: https://farmerboys.lnk.to/TearsOfJoy

Hört die Single auch in Nuclear Blast Novelties Playlists:

http://nblast.de/SpotifyNovelties

http://nblast.de/AppleMusicNovelties

Die Trackliste von »Born Again« liest sich folgendermaßen:

01. Cosmos

02. Faint Lines

03. Fiery Skies

04. You And Me

05. Isle Of The Dead

06. Tears Of Joy

07. Mountains

08. Stars

09. Oblivion

10. In The Last Days

11. Revolt

12. Born Again

Bonus:

13. Promises

14. Flaw

Das Album kann über den folgenden Link vorbestellt werden: https://FarmerBoys.lnk.to/BornAgain

Mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single ‚You And Me‘ haben die Farmer Boys ein sensationelles Comeback hingelegt. Begleitend zu den bereits absolvierten Auftritten der Band beim Summer Breeze und Turock Open Air, spielen die Farmer Boys vom 26.11. bis 15.12. elf Headline-Shows in Deutschland und veröffentlichen jüngst den ersten Tour Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RUgrjYj1i5M

Mit einem Paukenschlag kehrte in 2017 der schwäbische Powertrupp um die drei Bandgründer Matthias Sayer (Gesang), Alex Scholpp (Gitarre) und Ralf Botzenhart (Bass) samt den beiden Neuzugängen Timm Schreiner (Schlagzeug) und Richard Düe (Keyboard) auf die Bildfläche zurück. Einfach so füllten sie die ersten Konzerthallen, machten großen Eindruck bei neuen und ihren langjährigen Fans und kündigten dann die neue Vertragsabschließung mit Nuclear Blast-Ableger Arising Empire an. In 2018 folgt nun der große Knall, denn die Farmer Boys sind nun komplett aus dem Rock’n’Roll-Nirwana in unserer Mitte und live auf der Bühne angekommen, um erneut einen kometenhaften Aufstieg aufs Parkett zu legen und dieses Jahr zu ihrem erfolgreichsten zu machen.

Bereits in den Neunzigern schrieb die Band internationale Musikgeschichte. Und die FARMER BOYS denken auch heute nicht daran, dem Schubladenwahn zu unterliegen und pusten die vielen Fragezeichen hinter ihrem explosiven Mix mit einem dicken, fetten Sound-Ausrufezeichen weg. Major-Label, die größten Festivals, Vans Warped Tour in den USA, Tourneen mit Rammstein, Deftones und Metallica. Einer ersten Ankündigung über die Wiederkehr der Farmer Boys folgte eine gewaltige Resonanz, die die Band ziemlich beeindruckt hat. „Nach langer, harter Arbeit im Studio ist das Album Born Again endlich fertig und wir können es kaum abwarten wieder rauszugehen und live zu spielen! Natürlich mit neuen Songs und allen unseren alten Hits!“, freut sich Gitarrist Alex Scholpp: Here comes the pain!

Seht ebenfalls die Videos der ersten beiden Singles:

‚You and Me‘: https://youtu.be/y_VIfPByxiw

‚Revolt‘: https://www.youtube.com/watch?v=a_AWGsLiLmQ

Holt euch die Songs hier digital oder streamt sie:

‚You and me‘: https://FarmerBoys.lnk.to/YouAndMe

‚Revolt‘: https://FarmerBoys.lnk.to/Revolt

An den folgenden Terminen könnt ihr die Jungs schon bald auch wieder live erleben, denn die Farmer Boys kündigen heute zudem ihre kommende »Born Again Tour« durch Deutschland an!

26.11. D Cologne – Luxor

27.11. D Hamburg – Headcrash

28.11. D Hanover – Lux

30.11. D Schweinfurt – Stattbahnhof

01.12. D Frankfurt – Das Bett

05.12. D Munich – Backstage

06.12. D Magdeburg – Factory

07.12. D Berlin – Columbia Theater

13.12. D Freiburg – Jazzhaus

14.12. D Augsburg – Kantine

15.12. D Stuttgart – LKA Longhorn

