Mit Defrosted veröffentlichten Gotthard 1997 ihr erstes Live-Album überhaupt. Die begehrte Akustik-Aufnahme war der erst vierte Albumrelease der Hardrocker aus Lugano, meldete in nur drei Monaten Doppelplatin in der Schweiz und gilt bis heute als Kult-Meilenstein, der den Weltruf der erfolgreichsten Schweizer Band endgültig zementierte. Seit über 25 Jahren stellen Gotthard ihren Platz im globalen Spotlight mit herausragendem Songwriting und spektakulären Shows immer wieder unter Beweis: 16 No.1-Alben, mehr als drei Millionen verkaufte Tonträger, diverse Preise und weltweite Ehrungen sowie weit über 2000 Shows auf dem gesamten Planeten sind die beeindruckende Bilanz der unangefochtenen Rock-Instanz aus dem Tessin.

21 Jahre nach der ersten Ausgabe schließt sich der Kreis: Gotthard kehren zu SONY Schweiz und Nuclear Blast zurück und veröffentlichen mit »Defrosted 2« eine ultimative Unplugged-Auswahl der größten Gotthard-Hits, festgehalten auf der „Defrosted Tour“ im März. Obwohl die Idee dieselbe war wie damals – die einmalige Chemie zwischen Band und Fans für die Ewigkeit zu dokumentieren – sind die Vorzeichen 2018 andere. Band und Publikum sind weiter gewachsen und nach einem Vierteljahrhundert gemeinsamer Geschichte ist es das ebenso lässige wie intime Best-Of-Feel auf den Brettern und im Saal, das diese Platte ausmacht. Nach dem „Silver“-Jubiläum mit Chartrekorden und umjubelten Festival-Shows bringt »Defrosted 2« die 22 besten Tracks sowie zwei brandneue Songs auf einem Release. Es ist die emotionale Momentaufnahme einer außergewöhnlichen Karriere, die nicht nur für Hardcore-Jünger gedacht ist.

Wenn Leo, Freddy, Hena und Marc mit den ersten Takten in feinstem Acoustic-Sound loslegen während Nic locker auf drei Sprachen den Club begrüßt, haben sogar Gotthard-Neulinge das Gefühl längst dazuzugehören. Spätestens beim ersten Refrain des Albums, dem sinnlich-groovenden „Miss Me„, dimmt sich das Licht dann von selbst und man ist direkt mittendrin. In einer perfekt eingespielten Musik-Familie, in der Spielfreude und der pure Genuss der Liveshow das Wichtigste sind. Andy Pupato steht, wie schon auf der ersten »Defrosted«, souverän an den Percussions, Ernesto Ghezzi beweist als fester Live-Keyboarder erneut sein einmaliges Hammond-Händchen und „The G- Strings“, das Streicherquartett um Barbara Kubli, das live immer mal wieder dabei ist, verführt an den richtigen Stellen mit der perfekten Dosis Eleganz. Für frischen Soul-Wind sorgen die neuen Background-Ladies Maram El Dsoki und Barbara Comi: Samtweiche Vocals und strahlende Powerchöre verleihen der Band Flügel und dem Projekt »Defrosted 2« seinen aufregenden, neuen Charme.

Ob das 1992er „Hush„, das vergoldete „Heaven“ von 2000, die ‚Comeback-Single‘ „Remember It‘s Me“ nach dem tragischen Verlust von Steve Lee, das heftiger rockende „Bang!“ vom gleichnamigen 2014er Album, das zärtliche „Beautiful“ oder der aktuelle „Silver“-Burner „Stay With Me“: »Defrosted 2« ist eine bestens aufgelegte Zeitreise inklusive atemberaubender Soli, wilder Honky-Tonk-Einlagen („Sweet Little Rock‘N’Roller„) und aufrichtiger Liebeserklärungen. Und wenn man nach dem wilden XY-Minuten-Trip durch Klassiker aus 25 Jahren glaubt, alles gehört zu haben, gibt‘s noch zwei neue Tracks oben drauf: Zum einen die gewaltige Ballade „What I Wouldn‘t Give“, die alles in einer mächtigen Woge aus Gefühl mitreißt, und Party-Kracher „Bye Bye Caroline„, der gleichzeitig auch die erste Single aus »Defrosted 2« ist. Textlich angelehnt an Status Quos ’73er „Caroline„, das seit 25 Jahren der Live-Opener der UK-Rocker ist, entstand der Track mit Francis Rossi himself, der es sich im Anschluss nicht nehmen ließ, auch Gitarre und Duett-Vocals beizusteuern. Zu Papier gebracht wurde der Song spontan backstage auf der letzten Rock Meets Classic Tour, auf der Francis, Leo und Nic ihre neue Freundschaft direkt mit dem gemeinsamen Song besiegelten.

Seht euch das Video zu „Bye Bye Caroline“ (feat. Francis Rossi) hier an:https://www.youtube.com/watch?v=4-o_uatH2Ag

Holt euch die Single digital hier: http://nblast.de/GotthardByeByeCaroline

Hört die Single auch in Nuclear Blast Novelties Playlists:

http://nblast.de/SpotifyNovelties

http://nblast.de/AppleMusicNovelties

Produziert wurde »Defrosted 2« von Leo Leoni in Kollaboration mit Nicolo Fragile. Für den Mix zeichnet gewohnt routiniert Charlie Bauerfeind verantwortlich. Weiter veredelt wurde das Doppelalbum, das im hochwertigen Ecolbook-Format und als 4-fach Vinyl-Version weltweit am 7. Dezember 2018 erscheint, im Wisseloord Studio Hilversum, wo von den ROLLING STONES über U2 bis zu den SCORPIONS bereits die gesamte Weltelite gearbeitet hat. Liebevoll verpackt in durchdachte Akustik-Arrangements und mit zweieinhalb Jahrzehnten Hit-Übergepäck in den Flightcases, feiern Gotthard auf »Defrosted 2« ausgelassen große Momente, leise Erinnerungen und unübertroffene Riffs – und machen damit alten wie neuen Fans ein bestens gelauntes Unplugged-Geschenk, das sich den besten Platz im Regal wirklich verdient hat.

„Defrosted 2“ wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 2CD Digibook

– 4 LP Box

„Defrosted 2“ kann hier vorbestellt werden: http://nblast.de/GotthardDefrosted2

Die Trackliste liest sich folgendermaßen:

CD1

01. Miss Me

02. Out On My Own

03. Bang

04. Sweet Little Rock ’N‘ Roller

05. Beautiful

06. Feel What I Feel

07. Hush

08. Remember It‘s Me

09. Stay With Me

10. Tequila Symphony No. 5

11. Mountain Mama

CD2

01. Why

02. C‘est La Vie

03. One Life One Soul

04. Tell Me

05. Starlight

06. Sister Moon

07. Right On

08. Lift U Up

09. Heaven

10. Anytime, Anywhere

11. Smoke On The Water

12. Bye Bye Caroline (Acoustic Version)

13. What I Wouldn‘t Give (Acoustic Version)

Kommentare

Kommentare