Merryweather Stark Wackerman: „Cosmic Affect“ erscheint am 11.11.2022

Alles begann am 29. November 2019, als Janne Stark zusammen mit Neil Merryweather in Las Vegas war, um das zweite Merryweather Stark Album fertigzustellen. Während dieser Zeit, wurden sie eingeladen, das Skeleton Key Recordings Studio zu besichtigen. Dort trafen sie den Schlagzeuger John Wackerman. Neil, Janne und John verstanden sich musikalisch auf Anhieb und die Ideen und Inspirationen sprudelten nur so aus ihnen heraus. So entstanden innerhalb weniger Tage zehn herausragende Hard Rock Songs. Musikalisch lehnten sie sich dabei an die Ära der 70er Jahre an, mit Inspirationen von Bands wie Bad Company, Point Blank, ZZ Top und sogar einem Hauch von King’s X in ein paar Riffs.

Am 28. März 2021 verstarb Neil an einem bösartigen Hirntumor. Hier hätte die Geschichte enden können, aber zusammen mit Neils Partnerin Kathleen beschloss man, dass das Album fertiggestellt und veröffentlicht werden sollte.

Der Titel des Albums, Cosmic Affect, war Johns Idee, da es sicherlich etwas kosmisches gab, das diese drei Köpfe dazu brachte, in nur zweieinhalb Tagen ein ganzes Album voller großartiger Songs zu schreiben.

Tracklist:

1. Cinderman

2. Baby Put The Gun Down

3. Live Your Life

4. Gimme Good Lovin’

5. Down

6. Rock ‘N Roll Is My Drug

7. Beautiful

8. Judgement Day

9. Whatever

10. End Times *

Musicians

Neil Merryweather – Vocals/Bass

Janne Stark – Guitars/Bass

John Wackerman – Drums

Mike Varney – Lead guitar*

Links:

https://www.jannestark.com/

https://www.facebook.com/john.wackerman

https://www.facebook.com/neil.merryweather