Agnostic Front: kündigen »Get Loud! Tour 2022« durch Europa für Oktober an

Die New Yorker Hardcore-Veteranen Agnostic Front gönnen sich keine Verschnaufpause: Nachdem sie im Frühling die US-Ostküste heimgesucht und anschließend eine umfangreiche Europa-Sommertour gespielt hat, steht die Truppe nun kurz davor, gemeinsam mit ihren Kumpanen von Sick Of It All sowie mit Crown Of Thornz auch die Westküstenclubs ihrer Heimat aufzumischen. Und mit dieser Tour wärmen sich Agnostic Front direkt wieder auf, um im Oktober erneut mit ihrem aktuellen Album Get Loud! (VÖ: 8. November 2019) im Gepäck über den großen Teich zu kommen: Der nun angekündigte Trip wird sie bereits in wenigen Wochen in 21 Städte in acht Ländern unseres Kontinents führen. Unterstützt werden sie dabei von keinen Geringeren als Charger, Spirit World und zu guter Letzt Last Hope. Alle Termine auf einen Blick gibt es unten!

Get Loud! Tour 2022

w/ Charger, Spirit World & Last Hope

Präsentiert von M.A.D. Tourbooking

07.10.2022 BE Brüssel – Magasin 4

08.10.2022 GB London – 229 The Venue

09.10.2022 GB Leeds – Stylus

10.10.2022 GB Newcastle-upon-Tyne – University

12.10.2022 GB Birmingham – The Asylum

14.10.2022 DE Pirmasens – Quasimodo

15.10.2022 DE Köln – Essigfabrik

16.10.2022 DE Berlin – SO36

17.10.2022 PL Warschau – Klub Proxima

18.10.2022 DE Hamburg – Gruenspan

19.10.2022 FR Lille – The Black Lab

20.10.2022 FR Paris – Gibus

21.10.2022 FR Niort – Le Camji

22.10.2022 FR Montbéliard – Le Moloco

23.10.2022 CH Aarau – KiFF

24.10.2022 IT Mailand – Circolo Magnolia

25.10.2022 DE München – Backstage (Werk)

26.10.2022 NL Eindhoven – Dynamo

27.10.2022 DE Münster – Sputnikhalle

28.10.2022 DE Magdeburg – Factory

29.10.2022 DE Chemnitz – AJZ

Weitere Agnostic-Front-Termine:

New York United 2022 – Westküstentour

w/ Sick Of It All & Crown Of Thornz

Präsentiert von Dixxon

07.09.2022 US Phoenix, AZ – The Rebel Lounge

08.09.2022 US San Diego, CA – Brick By Brick

09.09.2022 US Garden Grove, CA – Garden Amp

10.09.2022 US Los Angeles, CA – The Roxy

11.09.2022 US Oakland, CA – Starline Social Club

13.09.2022 US Portland, OR – Dante’s

14.09.2022 US Seattle, WA – El Corazon

15.09.2022 US Boise, ID – Knitting Factory

16.09.2022 US Salt Lake City, UT – The Urban Lounge

17.09.2022 US Denver, CO – The Oriental Theater

18.09.2022 US Colorado Springs, CO – The Black Sheep

20.09.2022 US Dallas, TX – Trees

21.09.2022 US Austin, TX – Parish

22.09.2022 US Corpus Christi, TX – House of Rock

23.09.2022 US Houston, TX – White Oak Music Hall

24.09.2022 US New Orleans, LA – Santos Bar

25.09.2022 US Birmingham, AL – Furnace Fest*

*ohne Crown Of Thornz

Agnostic Front sind:

Roger Miret – Gesang

Vinnie Stigma – Gitarre

Craig Silverman – Gitarre

Mike Gallo – Bass

Danny Lamagna – Schlagzeug

Agnostic Front online:

www.facebook.com/agnosticfront

www.instagram.com/agnosticfrontnyc