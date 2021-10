Metaklapa: präsentieren die zweite Single ihres Debüt-Albums

Nach dem Erfolg ihrer Debüt-Single Fear Of The Dark legten Metaklapa am 15.10.2021 nach und präsentierten mit Blood Brothers die zweite Single ihres für Ende Januar 2022 angekündigten Debüt-Albums, auf dem die großen Iron Maiden-Fans ausschließlich A Cappella-Interpretationen von Songs jener Metal-Legenden veröffentlichen.

Energetisch, entschlossen, episch. Metaklapa verleihen Blood Brothers mit ihrem sphärischen Chorgesang, der an den Sound von Gregorian erinnert, eine unglaubliche Tiefe und Kraft.

In dem Song geht es darum auf das Leben zurückzublicken und zu erkennen, wer einem, in guten, wie in schweren Zeiten, nie von der Seite weicht.

Metaklapa liefern mit Blood Brothers die nächste monumentale Single und machen es uns immer schwerer auf die Veröffentlichung ihres Debut-Albums zu warten.