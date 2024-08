Mono Inc.: die Dark Rock Götter veröffentlichen heute „Symphonic Live – The Second Chapter“

Heute erscheint ein Live-Werk der Sonderklasse: Deutschlands Nummer-1-Darkrocker Mono Inc. veröffentlichen Symphonic Live – The Second Chapter (NoCut / SPV).

Aufgezeichnet wurde während der restlos ausverkauften Symphonic-Frühjahrstour beim Konzert am 3. Mai im Theaterhaus, Stuttgart.

Über 20.000 Fans feierten insgesamt die Shows der diesjährigen Tour. Mit Symphonic Live – The Second Chapter können sich die Fans ihre Hamburger Helden nach Hause holen und das Konzert wieder und wieder daheim genießen. Und dann gibt es am 14. September in Lübeck (Kulturwerft) ja auch noch das Zusatz- und Abschlusskonzert The Final Show Of The Second Chapter!

Symphonic Live – The Second Chapter erscheint in folgenden hochwertigen Formaten:

– Media Book (2 CD & DVD & Blu-ray)

– 2 Vinyl (Violett oder Mint)

– Fan Boxset (inkl. Media Book, Weinkelch, Lanyard, Autogrammkarte etc.)

Mehr Infos zu Mono Inc. (inklusive der Tourdaten 2024 / 2025) und ihrem brandneuen Album findet ihr hier:

