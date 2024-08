Morne: kündigen Headlinertour für den Herbst an

Morne aus Boston, Massachusetts, kehren im Herbst für eine fast dreiwöchige Tournee auf die Bühnen Europas und Großbritanniens zurück. Die Reise – die am 12. Oktober beginnt und bis zum 1. November dauert – beinhaltet Auftritte beim Soulcrusher Fest, Desertfest, Damnation Festival und mehr.

Miłosz Gassan, Gitarrist und Sänger von Morne, kommentiert:

„Our second trip to Europe this year starts in October and we are, as always, looking forward to it . I would like to encourage people to support live music, come to shows, buy merch, and enjoy those evenings with us and all touring bands as well. It’s a busy touring season and we need your support. See you on the road.“

Morne – Live EU/UK:

10/12/2024 Soulcrusher Fest – Nijmegen, NL

10/14/2024 Wydzial Remontowy – Gdansk, PL

10/15/2024 Hydrozagadka – Warsaw, PL

10/16/2024 Pod Minoga – Poznan, PL

10/17/2024 Reset Club – Berlin, DE

10/18/2024 Bandhaus – Leipzig, DE

10/19/2024 Gerber 3 – Weimar, DE

10/20/2024 Desertfest – Antwerp, BE

10/21/2024 Goldgrube – Kassel, DE

10/22/2024 Rockhouse – Salzburg, AT

10/23/2024 Klub Gromka – Ljubljana, SL

10/25/2024 Reitschulen Festival – Bern, CH

10/26/2024 Ex Tenebris Festival – Montpellier, FR

10/28/2024 Glazart – Paris, FR

10/29/2024 La Malterie – Lille, FR

10/30/2024 Boom – Leeds, UK

10/31/2024 Classic Grand – Glasgow, UK

11/01/2024 Damnation Festival – Manchester, UK

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Morne haben im vergangenen November ihr Album Engraved With Pain über Metal Blade Records veröffentlicht. Engraved With Pain ist ein Moment des düsteren Triumphs, der sowohl in Celtic Frost als auch in Ministry verwurzelt ist, aber dennoch irgendwie von den Göttern Black Sabbath abgeleitet wurde und für niemanden so charakteristisch ist wie für sie selbst. Das Album wurde mit dem legendären Produzenten Kurt Ballou im GodCity Studio in Salem, Massachusetts, aufgenommen. Es ist weitläufig, erdrückend, düster genug, um progressiv zu sein, aber nie so nachsichtig, dass man seine Kernbotschaft aus den Augen verliert.

Seht euch das Review von unserem begeisterten Time For Metal-Redakteur Juergen S. hier an, der satte 9,8 von 10 Punkten für dieses beeindruckende Album vergeben hat:

Morne sind:

Milosz Gassan – Gesang, Gitarren

Paul Rajpal – Gitarren

Morgan Coe – Bass

Billy Knockenhauer – Schlagzeug

Morne online:

https://www.facebook.com/mornecrust

https://www.instagram.com/morneband