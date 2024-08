Anders? = Anders! e.V.: Der Wackener Verein stellt sich zum zweiten Mal auf dem Baltic Open Air vor

Der Verein Anders? = Anders! e.V. setzt sich für misshandelte und gemobbte Jugendliche ein

Schon zum 2. Mal freut sich das Baltic Open Air, den Verein Anders? = Anders! e.V. in seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Der Verein aus Wacken, der für sein Thema ganz besonders brennt – nämlich gemobbten und misshandelten Jugendlichen zu helfen – war im letzten Jahr der bunte Paradiesvogel des B:O:As. Der Veranstalter war über den Erfolg so erfreut, dass er am Abbautag sogleich eine Einladung für das nächste Jahr aussprach. Das Angebot des Vereines während des Festivals für die Metalheads bietet neben sogenannten „Metal-Hochzeiten unterm Regenbogen“ auch gelebte Seelsorge an, denn nicht selten kommt neben dem Spaß dem einen oder anderen auch die eigene Geschichte der Kindheit und Jugend wieder ins Bewusstsein. Der ausnahmslos ehrenamtlich arbeitende Verein bildet für diese besondere Aufgabe hierfür einmal im Jahr interessierte Mitglieder aus.

Wenn man die gemeinnützige Organisation Anders? = Anders! e.V. beschreiben sollte, dann vielleicht so:

Immer mit größtem Einsatz und Unterstützung vor Ort für eben jene, die Misshandlung oder Mobbing erlebt haben. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, betroffenen jungen Menschen einen sicheren Raum zu bieten, in dem sie Hilfe, Beratung und neue Perspektiven finden können.

Deshalb sammeln sie in diesem Jahr Spenden für das sogenannte „Anders-Haus“: einen Safe-Space, den man sich ähnlich wie ein Frauenhaus vorstellen kann.

Im Anders-Haus wird jugendlichen Opfern von Misshandlung und Mobbing geholfen – ja, eine Stimme gegeben, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Ziel ist es, durch gezielte Maßnahmen und Programme das Selbstbewusstsein und die Resilienz der Betroffenen zu stärken.

Angebote und Programme im „Anders-Haus“

Der Verein wird eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten bieten, darunter:

Beratung und Therapie: Professionelle Beratung und therapeutische Unterstützung für betroffene Jugendliche und ihre Familien.

Professionelle Beratung und therapeutische Unterstützung für betroffene Jugendliche und ihre Familien. Workshops und Seminare: Bildungs- und Präventionsprogramme, die sich auf Themen wie Selbstwertgefühl, Konfliktlösung und soziale Kompetenzen konzentrieren.

Freizeitaktivitäten: Organisierte Freizeitaktivitäten und Ausflüge, um den Jugendlichen positive Erlebnisse und Gemeinschaftserfahrungen zu ermöglichen.

Organisierte Freizeitaktivitäten und Ausflüge, um den Jugendlichen positive Erlebnisse und Gemeinschaftserfahrungen zu ermöglichen. Schulungen für Fachkräfte: Fortbildungen für Lehrkräfte, Sozialarbeiter und andere Fachkräfte, um sie im Umgang mit betroffenen Jugendlichen zu schulen.

Die Vision

Der Verein glaubt fest daran, dass jeder Jugendliche das Recht auf eine sichere und unterstützende Umgebung hat. Durch seine Arbeit im zukünftigen „Anders-Haus“ möchte er dazu beitragen, dass misshandelte und gemobbte Jugendliche ihre Zukunft mit Zuversicht und Stärke gestalten können.

Kontakt

Für weitere Informationen oder um die Arbeit des Vereins Anders? = Anders! e.V. zu unterstützen, besuchen Sie die Website unter www.anders-gleich-anders.de oder kontaktieren Sie ihn per E-Mail unter presse@anders-gleich-anders.de

Über Anders? = Anders! e.V.

Anders? = Anders! e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wacken, der sich der Unterstützung von misshandelten und gemobbten Jugendlichen widmet. Sein Team besteht aus Ehrenamtlichen u.a. aus den Bereichen Sozialarbeit, Psychologie und Pädagogik, die sich leidenschaftlich für das Wohl junger Menschen einsetzen.

Wir laden alle Interessierten herzlich ein, sich über unsere Arbeit zu informieren und uns bei unserer Mission zu unterstützen.

Vorstand: Bokhorstdoor 1, 25596 Wacken, E-Mail: presse@anders-gleich-anders.de, Telefon: +49 48274950815