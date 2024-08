Robse: neues Album „Harlekin & Krieger“ jetzt erhältlich

Robert-Martin Dahn, langjähriger Frontmann und Party-Garant der epischen Metal-Band Equilibrium, ist mit seiner neuen Band Robse und einem wahrlich gewaltigen Energie-Feuerwerk zurück. Das Debütalbum Harlekin & Krieger ist ab sofort weltweit erhältlich.

Zur Feier des Tages präsentieren Robse heute ein neues Video zum Song Kleine Weiße Friedenstaube. Kein geringerer als Stumpen, von der „meisten Band der Welt“ (Knorkator), konnte als Gaststar für diesen Track gewonnen werden. Aber auch im Video zum Song gibt es viele Gastbeiträge – das solltet ihr euch nicht entgehen lassen:

Robse kommentiert:

„I sang this song in kindergarten in the early eighties and it had long been a dream of mine to one day dress this song in a metal guise. I called my childhood idol Stumpen from Knorkator and asked him for a duet on this song, which is also very well-known to him, and he immediately said ‚yes‘. The result was a lively number that not only invites you to headbang, but also to think. In this war-torn world, we really wanted to make a small statement and so we chose this old GDR song, which stands for peace. In the video, we were able to get over 100 celebrities to symbolically show the peace sign and make their own small statement.“

Das atemberaubende neue Artwork wurde von Künstler & Autor Valtyr (www.valtyr.com) erstellt.

Produziert, gemischt & gemastert von Dom R. Crey in den Splendid Wave Studios

www.splendid-wave-studios.com

ICYM:

Harlekin & Krieger (Lyric-Video): https://www.youtube.com/watch?v=k7yS9YmlF1w

Hey Sturm! (Lyric-Video): https://www.youtube.com/watch?v=OzJSsJaw-g8

Von Der Schenke… (Lyric-Video): https://www.youtube.com/watch?v=a_jR8Gwwsm8

Die Songs vereinen den Bombast von Robses alter Band Equilibrium mit Einflüssen von In Flames, Immortal, Amon Amarth und garantieren natürlich auch einige mitreißende Partyhits, die auf jedem Festival die Stimmung anheizen werden.

Live 2024:

14.12.24 Hamburg – Lordfest

Die Trackliste zu Robses brandneuen Album Harlekin & Krieger findet ihr (hier):

Robse sind:

Robert-Martin Dahn – Gesang

Dennis „Blaze„ Baron – Gitarre

Oliver Hey – Gitarre

Marius Berendsen – Schlagzeug

Marco Paulzen – Bass

Alena Lesnik – Keyboards/Back Vocals

Robse online:

https://www.facebook.com

https://www.instagram.com