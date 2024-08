The Georgia Thunderbolts veröffentlichen heute endlich ihr neues Studioalbum „Rise Above It All“

The Georgia Thunderbolts, die Fackelträger des Southern Rock, freuen sich, heute die Veröffentlichung ihres zweiten Albums Rise Above It All bekannt zu geben, das heute über Mascot Records erscheint. Die 13-Track-Sammlung zeigt die charakteristische Mischung der Band aus hartem Southern Rock, gefühlvollem Americana und Blues und signalisiert ihr kontinuierliches Wachstum und ihre Entwicklung als einer der führenden Acts in diesem Genre.

Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, hat die Band auch ein brandneues Musikvideo für ihre neueste Single Wait veröffentlicht. Der Track taucht tief in die Themen Geduld und Ausdauer ein, untermalt von üppigen Harmonien und einer gefühlvollen Instrumentierung. Der Song wird von dem in Nashville lebenden Multiinstrumentalisten Kurt Ozan begleitet, dessen Pedal Steel dem Stück eine besondere Note verleiht.

„In ‚Wait‘ geht es definitiv um die geduldigere Seite der Dinge“, erzählt Frontmann TJ Lyle. „Es könnte um Beziehungen gehen, es könnte einfach um Zeit im Allgemeinen gehen. Die Botschaft ist, wenn du niedergeschlagen bist und ungeduldig wirst, denk daran, einen Schritt zurückzutreten und dich wirklich auf das Endziel zu konzentrieren. Es könnte Liebe sein, es könnte eine Position sein, es könnte wirklich alles sein. Ich sage in dem Lied „Liebe“, weil ich denke, dass es sich auf alles bezieht, was universell ist. Warum etwas tun, wenn man es nicht liebt? Geduld und Verständnis sind der Schlüssel!“

Rise Above It All knüpft an den Erfolg ihres Debütalbums Can We Get A Witness an, das Millionen von Streams verzeichnete und The Georgia Thunderbolts als feste Größe in der modernen Southern-Rock-Landschaft etablierte. Mit herausragenden Tracks wie dem hymnischen Stand Up und der bluesigen Ballade Crawling My Way Back To You demonstriert das neue Album die Bandbreite und emotionale Tiefe der Band, die Einflüsse von Classic Rock bis Americana verarbeitet.

Die Veröffentlichung von Rise Above It All fällt zeitlich mit dem Start der allerersten Europatournee der Georgia Thunderbolts zusammen. Ab heute, 23. August, in Isernhagen, Deutschland, wird die Band zehn Städte in ganz Europabesuchen, darunter auch Dänemark, die Niederlande und Frankreich. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Gruppe, deren internationale Fangemeinde immer weiter wächst, da sie ihre elektrisierenden Auftritte mit dem Publikum weltweit teilen.

Nach ihrer Europatournee kehrt die Band für eine Reihe von US-Tourdaten in die USA zurück, die am 13. September in Athens, GA, beginnt. Mit sowohl internationalen als auch nationalen Shows am Horizont sind The Georgia Thunderbolts bereit, ihren kometenhaften Aufstieg fortzusetzen. Weitere Informationen zu Rise Above It All und Tickets für die kommenden Tourdaten gibt es unter www.georgiathunderbolts.com.

The Georgia Thunderbolts – EU Tour Dates

23.08. Blues Garage – Isernhagen

27.08. Colos-saal – Aschaffenburg

29.08. Stadtfest – Oldenburg

03.09. Hafenbar Tegel – Berlin

04.09. Stock – Hagen

06.09. La Cham – Cham

07.09. Waldhaus – Heilbronn